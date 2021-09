"Je třeba pochválit praktické lékaře pro děti a dorost, protože jejich ordinace zůstaly otevřené. Péče se nepropadla ani o jedno procento. A to je jejich průměrný věk 64 let," řekl Dušek.

Loni v březnu, kdy se v Česku objevily první případy, sice bylo meziročně preventivních prohlídek o 13,6 procenta méně, v dubnu byl ale pokles jen 0,3 procenta a v květnu 1,8 procenta. V červnu a posledních měsících roku se ale péče v ordinacích dětských doktorů doháněla, preventivních prohlídek bylo víc. V červnu dokonce jejich počet stoupl skoro o desetinu proti roku 2019.

U praktických lékařů pro dospělé pokles také začal v březnu, trval ale až do května a po lepších letních měsících pokračoval i na podzim. Meziročně počet preventivních prohlídek klesl v březnu o 46 procent, v dubnu dokonce o více než dvě třetiny (68 procent) a v květnu o 22 procent. V červnu se péče doháněla, meziročně vzrostla skoro o pětinu a v tradičně slabším červenci o 12 procent.

Další omezení preventivní péče ale pokračovalo na rozdíl od dětských lékařů i na podzim. V říjnu bylo o 22 procent preventivních prohlídek méně než v roce 2019, v listopadu o 31 procent a v prosinci o téměř 11 procent. "Průšvih je konec toho roku a propad pokračoval dalších pět měsíců (letošního roku)," dodal Dušek. Kompletní data o letošní prevenci ÚZIS zatím nemá.

Poklesy zaznamenala i specializovaná péče

Poklesy ale loni ústav zaznamenal i ve specializované péči nebo hospitalizacích, které nesouvisely s covidem-19. Například preventivních vyšetření, kterými mají specializované ambulance odhalit riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku, bylo meziročně o 17 procent méně. O 14 až 20 procent poklesly počty hospitalizací po různých operativních výkonech v různých oblastech léčebné péče. Podle odborníků například méně lidí mířilo do nemocnic s infarktem.

"Je to výzva, kterou covid do zdravotnictví postavil do dalších let," dodal Dušek. Přitom právě prevence je podle odborníků v ČR podceňovaná. Přestože jsou takzvaně screeningové programy pro několik druhů rakoviny, díky nimž mají lidé možnost se zdarma nechat vyšetřit, zájem není vysoký. Jedna koruna investovaná do prevence podle odhadů ušetří až tři koruny, které bude nutné vynaložit na léčbu.

Dlouhodobě o přínosech prevence hovoří například stomatologové, zubní kaz je podle nich téměř stoprocentně preventabilní. Také většina druhů rakoviny je léčitelná, pokud je zachycená v raném stadiu. Zdravý životní styl, zejména vyvážená strava a pravidelný pohyb, jsou prevencí kardiovaskulárních chorob, které jsou v ČR nejčastější příčinou úmrtí.