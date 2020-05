Na vývoji vakcíny proti novému typu koronaviru pracuje asi 80 uskupení po celém světě a podle britské BBC probíhají tyto práce bezpříkladnou rychlostí. Moderna byla první, kdo vyzkoušel experimentální vakcínu (pod názvem mRNA-1273) na lidech. Rozsáhlejší testování toho, jak očkování účinkuje proti infekci, by mělo podle očekávání začít letos v červenci.

Na imunitní reakci vakcína stačí

Očkovací látku představuje malý zlomek genetického kódu koronaviru, který je pomocí injekce vpraven do pacientova těla. Tento zlomek není schopen vyvolat nákazu ani příznaky nemoci COVID-19, ale stačí na to, aby na něj zareagoval imunitní systém.

Podle očkovacích pokusů provedených americkým vládním Národním ústavem pro alergie a nakažlivé nemoci vedlo použití vakcíny ke tvorbě protilátek, jež mohou neutralizovat koronavirus. Zkoušky těchto neutralizačních protilátek však proběhly pouze u prvních osmi lidí z pětačtyřiceti zapojených do pokusu.

Testovaní lidé obdrželi buď nízkou, nebo střední, či vysokou dávku očkovací látky. Nejvyšší dávka byla většinou spojena s vedlejšími účinky. Podle Moderny však i lidé s nejnižší dávkou dosáhly vytvoření tolika protilátek, kolik jich měli pacienti, kteří se uzdravili z nemoci COVID-19. U střední dávky počet vytvořených protilátek ty pacientské dokonce "významně převyšoval".

Podle BBC jde o první fázi testovací studie, určenou spíše k tomu, aby se ověřila bezpečnost vakcíny než její účinnost. Ke zjištění, zda lidi opravdu chrání proti viru, bude potřeba zkoušek víc, pokusy na myších ale ukázaly, že očkovací látka zřejmě může zabránit replikaci viru v plicích.

"Ačkoli jsme teprve na začátku, data z prozatímní fáze 1 ukazují, že očkování vakcínou mRNA-1273 vyvolává imunitní odpověď dostatečnou na zvládnutí přirozené infekce," uvedl vedoucí lékař Moderny Tal Zaks.

"Tato data potvrzují naše přesvědčení, že mRNA-1273 má potenciál zabránit onemocnění COVID-19 a posunout nás v hledání správné dávky pro klíčové studie."

Další rozsáhlý pokus chce Moderna zahájit podle svého prohlášení právě v červenci.

Oxfordská vakcína

Na lidech se začala podle BBC zkoušet také očkovací látka doporučovaná Oxfordskou univerzitou, ale z těchto testů zatím nejsou k dispozici výsledky. Předchozí experimenty na opicích ukázaly, že očkovaná zvířata nedostala zápal plic a měla méně závažné příznaky nemoci než neočkovaná, ale nebyla před virem uchráněna a míra nakažení byla u očkovaných i neočkovaných opic obdobná.

"Kdybychom podobné výsledky získali u lidí, znamenalo by to pravděpodobně to, že vakcína částečně chrání očkované lidi před onemocněním, ale nijak nesnižuje přenos viru v širší komunitě," komentovala to výzkumnice Eleanor Rileyová z Edinburgské univerzity.

Přesné působení očkovací látky na lidi však může být známo až poté, co bude tato látka na lidech opravdu vyzkoušena.