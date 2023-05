Jde zhubnout bez výrazné sportovní aktivity? Určitě, jednatřicetiletý Ondřej je toho důkazem. Úpravou jídelníčku prostřednictvím krabičkové diety zhubnul za tři měsíce 14,4 kilogramy, přičemž se zbavil přes 10 kil tuku. To pro názornost odpovídá 40 kostkám 250gramového másla. Jeho přítelkyně jásala, protože si hubnutí skvěle načasoval a stihl ho před blížící se svatbou.

K oblíbeným Ondřejovým jídlům z krabiček patřil losos se zeleným hráškem. | Foto: Se svolením Zdravé stravování

Jednatřicetiletý Ondřej se při své výšce 179 cm dostal na hmotnost 113,6 kila, což mu nevyhovovalo. Nejenže se necítil dobře, ale bylo mu jasné, že vyšší hmotnost neprospívá jeho zdraví.

„Živím se jako obráběč kovů, nějaký ten pohyb v práci mám a příležitostně si zajdu zacvičit, ale rozhodně se nejedná o pravidelný trénink 3x týdně. Jako slabinu vidím stravu. Mě samotnému se nepovedlo jídelníček upravit, aby vedl ke shození nadbytečného tuku, a zároveň jsem nechtěl přijít o svaly, což se může, jak jsem se dočetl, při nevhodně nastavené dietě stát. Na doporučení své budoucí ženy jsem se rozhodl vyzkoušet krabičkovou dietu,“ říká Ondřej.

Když hřešení, tak zmrzlina nebo škvarky

„Při konzultaci s Ondřejem jsme zjistili, že má hodně problém s pravidelností stravy. Když je v časovém tlaku, buď hladoví, nebo sahá po nezdravé variantě jídla. A když chce hřešit, tak si dá zmrzlinu nebo škvarky,“ vysvětluje Kateřina Šimková, nutriční specialistka Zdravého stravování, která sestavuje dietní jídelníčky krabičkové diety.

Jeden takový sestavila Ondřejovi na míru.

Bezstarostný jídelníček



Krabičková dieta je přínosná v několika ohledech. Nekonzumujete jednostranně orientovanou stravu tím, že jste nuceni vypouštět konkrétní skupiny potravin. Jíte skutečné jídlo z běžných surovin a nemáte problém si na nové jídelníčky zvyknout, což je velké mínus syntetických náhražek jídla některých diet. O vhodnou skladbu živin jídelníčků se starají nutriční specialisté, kuchaři jídlo šetrně a chutně upraví a vy ho jen v pravidelný čas sníte, čímž si zafixujete pravidelnost.

Začátky hubnutí s více bílkovinami

Prvních 14 dní jedl Ondřej jídla s upraveným poměrem makroživin, více bílkovin a méně sacharidů, takže mu tuk ubýval svižně. Základem jídelníčku byly pokrmy z různých druhů masa a mléčných kysaných výrobků, zeleniny, semínek a ořechů.

Ubrala alkohol a smažené, přidala pohyb. Kamila zhubla a vypadá jako modelka

„Pak už jsem měl jídelníček, který dovoloval konzumovat víc sacharidů. S ohledem na moje zaměstnání a potřeby jsem měl energetický příjem 10 000 kJ. Přišlo mi fajn, že byli schopni zohlednit i výjimky,“ pochvaluje si Ondřej. Nemá totiž rád červenou řepu a měl tedy jídlo úplně bez ní.



Děsila mne představa hladu

Mladého muže překvapilo, jak rychle si navykl na luštěniny a pseudoobiloviny, tedy třeba pohanku, quinou či amarant, které mu byly téměř nově zdrojem sacharidů. V krabičkách také poprvé v životě ochutnal krevety.

„Od té doby jsem se naučil i připravovat si je sám. Jídla v krabičkách byla pestrá, chutná a hlad jsem rozhodně neměl. Hladu jsem se po pravdě při slově dieta dost děsil,“ usmívá se Ondřej.

Ani sladká jídla nejsou tabu

Příjemným zjištěním pro Ondřeje bylo, že si svoji oblíbenou zmrzlinu mohl i v redukčním jídelníčku ponechat. Podmínkou bylo, že by měla být z tvarohu či jogurtu s ovocem. V této podobě zastoupila regulérní svačinu. Z krabiček si odnesl i inspirace na budoucí přípravu sladkých svačin, které má rád.

Martin Zounar zhubl i proto, aby se vešel do kostýmů. Jídlo si ale stále užívá

„Doposud jsem jako zdravou sladkou svačinu počítal pouze jogurt, banán a vločky, ale v krabičkách jsem ochutnal třeba višňový jogurt s celozrnnými pukanci a ananasem, jahodovo-melounové smoothie, ovenight oats, tedy ovesné vločky namočené přes noc v lednici s lísko-kakaovým krémem malinami a pekany, kořeněné švestky se strouhaným tvarohem, teffové muffiny, či pohankové palačinky s tvarohem a ovocem,“ vyjmenovává nadšeně Ondřej.

A opravdu si nedáš?

V době diety přečkal Ondřej i vánoční svátky, během nichž přibere snad každý. Nijak to nepřeháněl a trochu cukroví si dopřál. Jen alkoholu se raději vyhýbal a v současnosti ho značně omezuje. Nejtěžší pro něj bylo odpovídat na otázky: opravdu si nic nedáš? Však jen kousek, po tom nepřibereš, které se opakovaly i několikrát denně. V tom mu jeho okolí moc nápomocné nebylo.

Dojmy z hubnutí jsou pozitivní

Krabičková dieta Ondrovi ukázala, že dieta není o omezování a hladovění, ale naopak o pestrosti. Díky krabičkové dietě do jídelníčku vybírá z širší škály surovin a nakupuje rozmanitější potraviny. Hodně zapracoval na pravidelnosti stravování. Jídlo si nechal dovážet na střídačku do práce nebo domů.

Pro Ondru odbornice kvůli typu práce s vyšší fyzickou zátěží nastavila program Protein+ 10 000 kJ. Ten mu zabezpečil dostatek bílkovin pro výživu svalů.Zdroj: Se svolením Zdravé stravování

Za prospěšné považuje Ondřej i výstupy z měření na přístroji InBody: znalost bazální metabolické míry je totiž užitečná pro propočet celkové energetické potřeby.

Bonifác jako hubnoucí pomocník

Tříměsíční hubnutí přineslo Ondrovi téměř patnáctikilový úbytek za minimálního stravovacího omezení, aniž by musel výrazně navýšit sportovní aktivitu. Stačilo, že si s budoucí ženou pořídili pejska.

Češka v Itálii zhubla mezi těstovinami a pizzou. Pomohl on-line kurz

„Když jsme si Bonifáce přivezli jako štěně, tak přeci jen neměl takovou výdrž, takže se stalo, že jsme vyrazili na čtyřkilometrový okruh a v půlce jsme ho museli vzít do nosítek, takže v tu chvíli jsem získal desetikilové závaží. Teď s námi denně uťape okolo sedmi kilometrů a o víkendech s ním podnikáme i delší výlety, kdy ujdeme i 15 kilometrů,“ pochvaluje si Ondřej.

S krabičkami už skončil, ale váhu si drží, a jí už jen tak, jak se během hubnoucího čtvrt roku naučil.

Partnerka Nikol je z Ondry nadšená

„Máme letos před svatbou, a tak má Ondřejův váhový úbytek skvělé načasování. Myslím, že se takhle v obleku bude cítit dobře. Ten mu teď mimořádně padne, budu mít krásného a charismatického ženicha. Hlavně na Ondrovi vidím, že se také cítí fyzicky líp, což je to nejdůležitější.

Při výběru jeho diety jsme šli úmyslně do takové, která bude formou racionálního jídelníčku a normální stravy. Oba máme rádi dobré jídlo a nechtěla jsem, aby to pro něj bylo stresující a musel se výrazně omezovat. Krabičková dieta tak splnila svůj účel a těch 15 kilo za tři měsíce je báječný výsledek, který jsme od hubnutí ani nečekali,“ dodává Ondřejova přítelkyně Nikol.

Recept z Ondřejovy krabičky



Jablečno-skořicový dezert s mandlemi, dýňovými semínky a ovesnými vločkami.Zdroj: Se svolením Zdravé stravování



Jablečno-skořicový dezert s mandlemi, dýňovými semínky a ovesnými vločkami



Suroviny:

90 g jablka

10 g medu

5 g slunečnicových semínek

5 g mandlí

2 g dýňových semínek

mletá skořice podle chuti

cca 10 ml teplé vody (nebo podle potřeby)

190 g bílého jogurtu

3 g řepkového oleje

8 g rozinek

30 g ovesných vloček



Postup:

1. Jablka očistíme, vydlabeme jádřinec a zhruba polovinu jablek nastrouháme nahrubo.

2. Rozehřejeme a spojíme med spolu s olejem. Do směsi pak zamícháme jablka.

3. Přidáme vločky, skořici, mandle, rozinky a směs semen.

4. Podle potřeby přidáme trošku horké vody, aby vznikla lepivá směs.

5. Dáme na plech (výška směsi cca 2 cm) a důkladně upěchujeme. Pečeme při cca 180 °C podle potřeby 20–30 minut do zlatohněda.

6. Po vychladnutí pokrájíme a podáváme s bílým jogurtem.



Autorkou receptu je Kateřina Šimková.

Proč se to povedlo?

Vysvětluje Mgr. Kateřina Šimková, nutriční specialistka a zakladatelka Zdravého stravování:

U jídelníčků pro naše klienty se jim snažíme ukázat, že bychom neměli rozřazovat potraviny na zdravé a nezdravé, ale spíše nalézat cesty, v jaké podobě a množství je v jídelníčku zachovat, což se podařilo i u zmrzliny, kterou má Ondra rád. Je dobré myslet na to, že i během času, co se snažíte zhubnout, by mělo být jídlo požitek a přinášet vám radost.

Nejrychlejší dieta na hubnutí? Češi sahají až po bizarních metodách a riskují

Pro hodně lidí, kteří se snaží o změnu přístupu stravování, je velmi stresující a zároveň odrazující to, že neví jednak svůj optimální energetický příjem a zároveň netuší, jak má vypadat skladba jednotlivých jídel.

Pak nastávají situace, že buď svůj jídelníček podhodnotí, čímž si zpomalí metabolismus nebo mají špatné složení makroživin a nehubnou. Obojí pak vede k tomu, že po nějakém čase, kdy dietář nevidí progres, změnu životního stylu vzdá.

Pro Ondru jsme z důvodu jeho typu práce s vyšší fyzickou zátěží nastavili program Protein+ 10 000 kJ. Ten mu zabezpečil dostatek bílkovin pro výživu svalů a jejich regeneraci. Podhodnocení energetického příjmu může vést ke zpomalení metabolismu a ztrátě svalové hmoty, což je nežádoucí.

Jsi hroch, necpi se a cvič. Se šikanou obézních lidí je nutné skoncovat

Tím, že Ondřej dovezené jídlo v krabičkách ohřál a nemusel se věnovat přípravě jídla, jsme ho během 3 měsíců navedli k rituálu pravidelnosti stravování. Pokud je celodenní jídlo rozděleno do více jídel, tak máte pocit, že pořád jíte, nezpůsobujete si výkyvy krevního cukru, nehoní vás mlsná a nemáte hlad. Více na www.zdravestravovani.cz.