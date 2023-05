Posílené pánevní dno je stavem, o který usiluje většina žen. Domácí cviky však ne vždy fungují, a ženy tak často na cvičení zanevřou. Pak je tu ale zařízení pro posílení pánevního dna, které vypadá jako erotická pomůcka. Po vložení do vagíny jde použít jako ovladač, který lze propojit s mobilním telefonem a hrát s jeho pomocí zábavnou a efektivní hru.

Povolené svaly pánevního dna vedou k úniku moči i výhřezu dělohy. | Foto: Shutterstock

Povolené svaly pánevního dna představují pro určitou skupinu žen nemalé problémy v každodenním životě. Nejčastěji začne ve stresových situacích docházet k občasnému úniku moči, ale přidat se mohou i problémy s kontrolou řitního svěrače či výhřezem dělohy.

Cvičením podle Moniky Zajícové můžete zmírnit bolesti zad, problémy s povolenými svěrači, či zlepšit sexuální prožitek:

Zdroj: Youtube

Signály, že svaly pánevního dna nefungují tak, jak by měly, zaznamenají ženy poprvé především po porodu, a pokud nedojde k jejich cílenému posílení, problém se bude nadále pouze zhoršovat. Více jsme o problematice povoleného pánevního dna psali například ZDE.

Kegelovy cviky nefungují každému

Na jedné straně jsou tu Kegelovy cviky na domácí posílení svalů pánevního dna, které lze dle doporučení provádět několikrát denně a jejich nespornou výhodou je i to, že je lze nepozorovaně provádět téměř kdekoliv. Nepomohou však každému.

Co na záněty močového měchýře? Zvažte přírodní antibiotika v podobě D-manózy

„Většina pacientů s inkontinencí moči mívá problémy se správnou funkcí svalů pánevního dna. Takoví pacienti pak běžné cviky jako například Kegelovo cvičení nezvládají a nesprávným cvičením svůj stav ještě nevědomky zhoršují,“ vysvětluje ve své diplomové práci s názvem Biofeedback – možnosti využití ve fyzioterapii Zuzana Monsportová.

I podle autorky práce se totiž nejedná pouze o posílení svalů jako takových, ale důležitý je rovněž nácvik koordinovaného stahu a uvolnění svalů pánevního dna. Pokud žena nezíská zpětnou vazbu, není možné docílit správného nácviku a zapojování správných svalů.

Mnoho žen dělá při menstruaci stejné chyby. Bolestmi mohou trpět právě kvůli nim

„Pro cvičení je důležité, aby pacient věděl a chápal, co a jak má dělat, proč to má dělat a s čím vlastně cvičí. Je potřeba, aby měl představu, kde se svaly pánevního dna upínají, jak vypadají a co mezi tyto svaly patří,“ vysvětluje Zuzana Monsportová ve své práci. I proto doporučuje návštěvu specialisty, který vše popsané ví a cvičení může probíhat pod jeho dohledem.

Metoda EMG Biofeedback

Ženy, které mají s únikem moči a povolenými svaly pánevního dna problémy, by tudíž měly začít myslet víc dopředu a nespoléhat se na to, že se problém časem vyřeší sám. Jednou z variant, jak začít situaci řešit a časem ji skutečně vyřešit, je svěřit se do rukou lékařů, kteří vám zmiňovanou zpětnou vazbu poskytnou. Vhodná je především metoda EMG Biofeedback, která je s dobrými výsledky využívána u nás i v zahraničí.

„Jedná se o ambulantní cvičení, které probíhá pod dohledem lékaře či fyzioterapeuta. Aktivita pánevního dna je pak snímána pomocí vaginálního senzoru, kdy pacientka napodobuje předepsanou linii EMG a když se jí to podaří, ví, že svaly zapojila správně,“ popisuje metodu v bakalářské práci Informovanost dívek a učitelů základních škol ohledně prevence močové inkontinence Tereza Kolářová.

Stáhnout, uvolnit a hrát při tom hru

I tak by se dal popsat postup výše zmiňované metody. Každý ví, že učení hrou je mnohem zábavnější forma získávání vědomostí, a ne jinak je tomu při cvičení. Ne každý má totiž rád nucený dril. Proto když můžete posilovat problematické partie, máte zpětnou vazbu, že to děláte správně, a ještě se u toho bavíte, úspěch je téměř zaručen.

Ženy mají problémy, se kterými se stydí jít k lékaři. Některé lze vyřešit doma

V Čechách existují i konkrétní centra, kde se na cvičení pánevního dna pomocí „hry“ přímo specializují. „Přístroj dokáže změřit, jakou silou pacientka stáhne sval a následně jí dá optický signál, který je pro ni zpětnou vazbou. Svalové vlny jsou zachycovány a předávány počítači, který je zpracovává a přeloží do podoby videohry, kterou můžete ovládat a hrát pomocí stahů pánevního dna,“ jak informuje například Urologie Vršovice.

Nespornou výhodou metody je minimální zátěž pacienta a žádné vedlejší účinky.

Cvičit lze i s aplikací v telefonu

Některým ženám však stud nedovolí problém otevřeně řešit ani s odborníkem, byť není povolené pánevní dno ničím, za co by se měly stydět. Disfunkci pánevního dna řeší každá třetí žena. I v tomto případě však existuje cesta, o které hovoří na Atlas of the Future Marie-Anne Dagues.

Skvělou pomůckou pro posílení pánevního dna je podle ní posilovač, který se přes Bluetooth spojí s vaším mobilním telefonem.

„Uživatelka si do pochvy vloží barevný lékařský silikon a trenažér pánevního dna s certifikátem CE a hra může začít. Vložené zařízení se pak ovládá jako joystick stahováním svalů pánevního dna a žena je tak schopna ovládat výšku letu ptáčka, kterým současně sbírá lotosy a vyhýbá se překážkám,“ vysvětluje princip hry marketingová ředitelka společnosti, které s domácím zařízením pro posilování pánevního dna poskytujícím biofeedback přišla.

Účinně zbaví úniku moči

O úspěších metody hovoří i studie z října 2022, která trvala 6 měsíců a přinesla velice pozitivní výsledky. Studie se účastnilo 40 žen a většina z nich po půl roce sledování potvrdila, že došlo ke zlepšení stavu, snížení inkontinence a celkovému zvýšení spokojenosti v životě. Dobré výsledky prokázal i test s vložkou, podle kterého jasně došlo k zesílení svalů pánevního dna.

Menstruační kalhotky si ženy oblíbily. Některým ale nefungují. Víme proč

Tato studie není jediná, která metodu vyzdvihuje. Skvělé výsledky zmiňuje i studie, která probíhala po dobu sedmi let a dospěla k tomu, že za sledovanou dobu došlo u žen ke statisticky významnému zlepšení stavu u zátěžového provokačního testu, kdy byl sledován únik moči při nuceném kašli. Studie z roku 2017 zase zmiňuje výhodu metody EMG biofeedback oproti domácímu cvičení.