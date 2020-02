Počet pacientů se zvýšil ve všech regionech. „Nejvýrazněji v Brně a na Brněnsku, o třicet procent. Vyšší nemocnost, než je celokrajský průměr, vykazuje okres Blansko,“ upřesnila v pátek ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Renata Ciupek.

Některé nemocnice v kraji už vyhlásily zákaz návštěv. „Z důvodu zvýšeného počtu respiračních onemocnění a předpokladu vývoje v dalších dnech od pondělí 3. února v nemocnici zakazujeme návštěvy až do odvolání,“ sdělila mluvčí břeclavské nemocnice Táňa Svobodová. Stejné opatření vydalo také zdravotnické zařízení v Hustopečích na Břeclavsku.



Blanenská městská nemocnice vydala už začátkem ledna doporučení, aby lidé omezili návštěvy na lůžkových odděleních, což platí i nadále. „Pokud se u nich vyskytují příznaky respiračního onemocnění a hrozí riziko nákazy ostatních lidí, měli by návštěvy v nemocnici zvážit,“ uvedla mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá.

Před bacily se brání třeba Brňanka Pavlína Hubačková. „Kolem mě je každý nemocný. Dávám si vitamíny formou ovoce, například pomeranče,“ svěřila se.

Chřipku mají i děti. „Moje jsou naštěstí zdravé, ale nemocných je hodně jejich spolužáků i dětí v sousedních třídách," přiblížila Kateřina Buzovská, jejíž potomci navštěvují břeclavskou Základní školu Na Valtické.

Největší nárůst onemocnění pozorují lékaři v Jihomoravském kraji v kategorii od patnácti do čtyřiadvaceti let a u dětí do pěti let. Více nemocných je ale ve všech věkových skupinách.

Plošná chřipková epidemie

V České republice stoupl počet nemocných s akutními respiračními infekcemi včetně chřipky na úroveň 1 865 nemocných na sto tisíc obyvatel, což v porovnání s minulým týdnem představuje vzestup o osmadvacet procent. „Nejnovější údaje zpracované Státním zdravotním ústavem potvrzují, že je plošná chřipková epidemie na celém území České republiky. Cirkuluje převážně vir chřipky typu A,“ uvedla hlavní hygienička Eva Gottvaldová.

Doporučení krajské hygieny:

• důsledně dodržovat zásady hygieny rukou a dýchacích cest

• pokud je to možné, vyhýbat se přelidněným místům

• v uzavřených prostorách častěji a důkladně vyvětrat

• v případě vzniku onemocnění věnovat náležitou pozornost léčbě a nesnažit se onemocnění přecházet