Co se s novou základnou pro boskovické záchranáře mění?

Několik zásadních věcí. Na prvním místě bych zmínil rozsáhlé garáže, kam můžeme dát všechna naše čtyři vozidla pod jednu střechu. Jsou to dvě sanitky pro posádku s lékařem a bez něj. Dále pak záložní vozidlo pro ostré výjezdy a auto, které používáme při pracovních cestách a školeních.

Pomohli jste si i co se týká skladovacích prostor?

Jednoznačně. Když jsme potřebovali doplnit pomůcky, museli jsme dosud chodit v areálu nemocnice několik set metrů a odemykat spoustu dalších dveří. To teď odpadne. Vybavení máme ve srovnání s ostatními kraji podle mého na špičkové úrovni, ale neměli jsme ho úplně po ruce, což nebylo komfortní. S novou základnou se také podstatně zlepší zázemí pro posádky výjezdu a další personál. Záchranáři neměli v původní základně šatny se skříňkami a převlékali se v prostorách nemocnice.

Rychlejší výjezd k pacientům. Záchranáři v Boskovicích mají novou základnu

Zrychlí se díky tomu všemu výjezd?

Ze zákona máme vyjet do dvou minut od ohlášení události. Tento limit plníme. Časový benefit nebude díky nové základně asi nějak výrazný, ale co vím určitě, tak že výjezd posádky bude teď bezpečnější. Sanitky totiž nyní nově vyjíždějí u kruhového objezdu poblíž boskovické nákupní zóny. Ne přímo na hlavní tah městem jako dosud. Navíc je u výjezdu nainstalovaný také semafor s výstražnými světly. Když na něm bude blikat červené světlo, řidiči musejí v tom směru očekávat výjezd sanitky. Je to novinka, na kterou si budou muset zvyknout, nám ale při výjezdu velmi pomůže.

Kolik na nové základně bude pracovat lidí?

Kolem pětatřiceti, z toho je dvacítka záchranářů a řidičů. Máme dvě posádky. Jednu tříčlennou s lékařem a druhou dvoučlennou bez něj.

Fitko a sauna v lázních? Bez investic a lidí nemožné, říká šéf Služeb Blansko

Zmínil jste limit pro výjezd do dvou minut. Jak je to s dvacetiminutovým dojezdem na místo, přímo k člověku, který potřebuje pomoc záchranky?

Na hraně tohoto limitu je sever Blanenska. Olešnice a okolí. Právě proto je snaha o vybudování další výjezdové základny záchranky pro jednu posádku v Kunštátu. Je to v jednání. Za mě osobně by to mělo pro tuto část našeho regionu velký přínos.

K jakým případům nejčastěji záchranka na Blanensku vyjíždí?

Primárně tu jsme především pro pacienty v ohrožení života. Velkou část výjezdů tvoří případy chronicky nemocných pacientů, u kterých dojde ke zhoršení stavu. Blanensko je specifické tím, že tu máme Moravský kras, do kterého míří v sezoně velké množství lidí a o úrazy tu není nouze. To samé platí o nechvalně známé silnici I/43, kde dochází k vážným nehodám.