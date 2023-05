Po šesti letech se tváří v tvář setkali vyléčená pacientka Renata Horáková z Prahy a dárce krvetvorných buněk z kostní dřeně Roman Jáně z Uherského Ostrohu. Ten působí jako dobrovolný hasič a pomáhat druhým pokládá za normální.

Vyléčená pacientka Renata Horáková a její dárce, dobrovolný hasič Roman Jáně. | Foto: Se svolením Českého národního registru dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně

Šest let si psali, znali jen svá křestní jména, nikdy se neviděli. Objali se až v pátek 21. dubna v pražském Obecním domě, kdy zástupci Českého národního registru dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně ocenili šestapadesát zachránců lidských životů z loňského roku.

Vyléčenou pacientku a dárce uvedli organizátoři slavnostního večera do sálu tak, aby se před setkáním, které bylo vyvrcholením večera, neměli možnost poznat. Ještě před tím, než si na pódiu vyměnili první vzájemné pohledy, slova a objetí, byly jejich příběhy promítnuty ve videonahrávkách.

Pacientka Renata Horáková se transplantace ze začátku bála. „Bylo těžké rozhodnout se, jestli žít se zdravotními problémy, nebo podstoupit riziko s tím, že se to také nemusí povést. Rozhodla jsem se, že na transplantaci půjdu a dnes jsem za to ráda. Žiji normální život bez jakýchkoli omezení,“ říká.

Je podle ní krásné, když se najde někdo, kdo pomáhá druhému proto, že chce, nikdo ho nenutí a on se rozhodne sám. „To, že mu chci poděkovat, je to nejmenší, jak mu můžu vyjádřit svůj vděk,“ podotýká. Před setkáním věděla jen to, že se jednná o mladého muže z Olomoucka, který se jmenuje Roman.

I Roman Jáně léta znal jen její křestní jméno. „Člověk si postupně s věkem uvědomuje, že druhému může zachránit život. I tím, že jsem u hasičů, to vidím, když je nějaká autonehoda. Nikdy nevíme, kdy budeme tu krev potřebovat sami,“ vyznává se.

Srdeční záležitost

Stejné je to podle něj s kostní dření. „Na transfuzní stanici jsem si přečetl letáček. Informoval jsem se,“ vzpomíná. Měli tam tehdy jeden termín, kdy odebírali vzorky a přijímali nové potenciální dárce. „Tak jsem se do registru zapsal. Nejdřív jsem nevěřil tomu, že bych měl štěstí a jel na transplantaci,“ vzpomíná.

Leč stalo se, protože se ukázal být vhodným dárcem. „Nebylo to vůbec bolestivé, to je velký mýtus. Vůbec jsem necítil, že bych podstoupil nějaký zákrok,“ osvětluje.

Asi rok po odběru jel pacientce darovat podpůrné látky z krve. Bližší informace o ní v té době neměl, podstatné pro něj ale bylo, když mu napsala, že je v pořádku. „A že si splnila nějaké sny – byla na dovolené, vdávala dceru a může plnohodnotně žít,“ dodává.

Setkání pacientky po transplantaci se svým dárcem bylo nejemotivnějším momentem slavnostního večera, který se letos konal již po dvaadvacáté. „Bez Romana by si totiž paní Renata nepochovala svoje první vnouče,“ shrnuje ředitel Českého národního registru dárců dřeně Daniel Pagáč.

Kdyby bylo třeba opět někomu krvetvorné buňky z kostní dřeně darovat, Jáně podle svých slov bez váhání půjde. Z odpovědi Deníku vyplývá, že srdeční záležitostí je pro něj i poslání dobrovolného hasiče. „Už od malička mám blízko k lidem, kteří se pohybovali kolem hasičů. Ta práce mě naplňuje. Baví mě pomáhat druhým,“ svěřuje se.