O víkendu unikátní panorama zachytil Vladimír Bílý. S fotografiemi se podělil se čtenáři Deníku. „Dřív jsem tomu, že jsou Alpy z Alexandrovky vidět, nevěřil. Snímky ze sociálních sítí jsem považoval za fotomontáž nebo mraky. Je to ale skutečně tak. Když se sejdou ideální podmínky, lze je opravdu z toho místa spatřit,“ řekl obyvatel bezmála pětitisícového města na řece Svitavě.

Za příznivé okolnosti pro pozorování rakouských štítů označil zimní období. Ideálně pak brzy ráno nebo k večeru s teplotami kolem minus deseti stupňů. Nebo naopak mezi pěti až deseti stupni nad nulou, s tlakovou níží a suchým severním větrem. Nesmí ovšem pršet nebo přilehlé údolí zahalit inverze.

„Naprosto k ničemu jsou letní vedra, kdy je vzduchu spousta vlhkosti, chystá se na déšť nebo ranní opary. To kolikrát z rozhledny není pořádně vidět ani nedaleké Brno, Pálava natož pak Alpy. Za mě jednoznačně vedou zimní měsíce, brzy ráno nebo v podvečer. Top počasí jsou v tomto období červánky, které horizont nádherně ozáří. Dní, kdy je z této rozhledny vidět tak daleko, je ale opravdu jen několik v roce. A navíc podobný výhled trvá velmi krátce. O to cennější snímky to pak jsou,“ dodal Bílý.

Lovcům podobných fotek doporučil teplé oblečení, protože na Alexandrově rozhledně na kopci pět set metrů nad mořem pořádně fouká. Chybět nesmí dalekohled a fotoaparát s kvalitním teleobjektivem a stativem. Když má výletník štěstí, dají se Alpy z Adamově vidět i pouhým okem.

„Člověk ale musí znát v terénu body, podle kterých se může orientovat. Podobně pěkný výhled na Alpy mají i lidé v řadě domů v nedalekých Babicích nad Svitavou, výše položené domy v brněnské Líšni a na Vinohradech,“ upozornil.

Alexandrova rozhledna stojí na vrcholku kopce Špičák a loni oslavila 135 let od postavení.