Světlejší strop, přechod spojující ostrůvky nebo záliv pro taxi. Hlavnímu brněnskému autobusovému nádraží Zvonařce s těmito plánovanými novinkami svítá na lepší časy. Její rekonstrukce je ze třetiny hotová, v novém hávu ji lidé uvidí v prosinci.

Zanedbané parky, oprýskané stavby, opuštěné areály. Nejhorší ve městě bylo před rokem podle čtenářů Brněnského deníku Rovnost autobusové nádraží Zvonařka. V anketě na webu jej vybrali jako ostudu Brna. Hlas dostalo skoro od poloviny z nich. Redaktoři Rovnosti zjišťovali, jak se místo za rok změnilo.

OPRAVA PO ODKLADECH

Po několika odkladech začala loni v listopadu oprava nádraží. Na nových ostrůvcích pod osvětleným stropem mají lidé na autobusy čekat už v prosinci. „Zatím to vypadá, že termín dodržíme, do konce roku chceme stihnout vše i s kolaudací. Je to i podmínka dotace, takže o to víc to hlídáme,“ řekl předseda představenstva ČSAD Brno-město holding, které nádraží vlastní, Antonín Grund.

Ani nyní není ostuda Brna přívětivá. Lidi tam vítá hluk, zátarasy a stavební stroje. Na rozkopaném nádraží fungují pouze tři nástupiště. Dělníci vždy opravují dvě a až jsou v provozu, přesunou se k dalšímu. „Teď opravují ostrůvky nástupišť A a B. Některé spoje jsme přeložili jinam,“ přiblížil vedoucí provozu Jiří Večeřa.

Stanovišť pro autobusy bude nově o deset méně, zato přibude záliv pro taxi. Cestující také využijí parkovací plochy na střeše, která zatím slouží jen pro autobusy. S nádražím ji spojí výtah.

Nyní pracovníci bíle natírají podhled střechy. „Už je vidět, jak bude konstrukce vypadat ve světlém provedení. Třetina nádraží už je hotová,“ dodal Večeřa.

Změn si všimla i Renata Dobrovolná, která se v pátek přes Zvonařku vracela domů po třech měsících. „Strop nahoře už vypadá lépe, není tak rezavý,“ pochválila rekonstrukci.

Obavám se naopak neubránila Marie Helánová. „Bílá bude zase za chvilku hned zaprášená, protože se bude špatně udržovat,“ zapochybovala.

PRAVIDELNÉ MYTÍ

I na to autoři úprav mysleli. „Samozřejmě se zanese. Jako každá barva. Počítáme s pravidelným mytím celé konstrukce,“ ujistil hlavní architekt projektu Ondřej Švancara z kanceláře Chybík+Krištof. Velkou změnou bude i přechod, který spojí všechny ostrůvky a s novým informačním systémem nádraží zpřehlední.

Ocení to třeba Tereza Vaňková. „Dříve to nebylo vůbec přehledné a vždycky, když jsem si spletla nástupiště, musela jsem jít až na konec ostrůvku nebo přelézat zábradlí,“ postěžovala si. Trápila ji i špatná dostupnost Zvonařky třeba z hlavního nádraží.

Tu má v budoucnu zajistit i tramvajová trať v Plotní ulici. Majitel chce i zastávku pro autobusy městské dopravy naproti Vaňkovce.

Autobusové nádraží Zvonařka:



• Z brněnské Zvonařky lidé jezdí od roku 1978.

• Střecha s parkovací plochou, na které dnes stojí až devadesát autobusů, vznikla v roce 1985.

• Plány na rekonstrukci představili majitelé v roce 2017.

• Začít stavět se mělo už v dubnu 2019, kvůli průtahům se zahájení rekonstrukce posunulo až na listopad.

• V nové podobě by lidé měli Zvonařku spatřit letos v prosinci.