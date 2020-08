Až o polovinu spadly obraty rodinnému Vinařství Špalek z Nového Šaldorfa-Sedlešovic na Znojemsku. „Dotklo se nás to velmi, protože řada našich zákazníků je z řad restaurací a hotelů. Paradoxně červen a červenec je ale lepší než loni. Množství turistů tráví dovolenou na jižní Moravě. A právě zde doháníme ztráty, které jsme utrpěli v Karlových Varech, Praze či Liberci,“ pochvaloval si vinař Marek Špalek.

Podle ředitele Vinařského fondu Jaroslava Machovce nejcitelněji zasáhl koronavirus právě vinaře, jejichž zákazníci podnikají v gastronomii a hotelnictví. Vyplývá to i z dotazníkového šetření Vinařského fondu, do kterého se zapojila necelá pětistovka českých a moravských vinařů. „Vinařů jsme oslovili asi tisícovku, z čehož zhruba polovina odpověděla. Reálně máme data od vinařů, kteří vyrobí až devadesát procent celkové produkce vína v zemi. Začali jsme je sbírat na začátku července a nyní je již vyhodnocujeme,“ uvedl Machovec.

K dispozici má zatím jen jednoduchý výstup, ze kterého vyplývá, že pouze malé procento vinařů koronavirus nezasáhl vůbec. „Jde vesměs o taková vinařství, která byla navázána na privátní klientelu. Značný propad pak hlásí ti, kteří rozváželi právě do restaurací, hotelů či gastronomických velkoskladů. No a pak ti, kteří mají většinu soustředěnou na retail. Není to ale žádné drama. Řádově jde o deset a více procent,“ uklidnil Machovec s tím, že některé firmy pocítily dokonce i drobný nárůst prodeje.

Řada vinařů letos vsadila na takzvané letní služby. Několik let je drží právě i ti šaldorfští. „Každý týden mívá jedno z místních vinařství otevřený sklep. Letos jsme se rozhodli, že otevřeme sklepy vždy dva. Protože se zrušilo i Znojemské historické vinobraní, stejně jako v jiných obcích na Znojemsku i u nás uspořádáme o druhém zářijovém víkendu otevřené sklepy. Budou náhradou jak za vinobraní, tak i za zrušenou akci, která se měla konat v květnu,“ přiblížil Špalek.

Nově Letní služby zavedli také členové spolku Vinaři z Rakvic na Břeclavsku. „Koketovali jsme s tím už delší dobu. Cílem bylo poskytnout služby turistům v Rakvicích tak, aby si pro víno nemuseli jezdit do okolních vesnic, kde podobné projekty již fungují. Dá se říct, že k uspíšení rozhodnutí zavést služby koronavirus svým způsobem přispěl,“ přiblížil vinař Ondřej Průdek z vinařství Průdek Winery.

(Ne)otevřené sklepy

Hned dvě akce odpadly na jaře kravihorským vinařům z Bořetic na Břeclavsku. Velikonoční košt a otevřené sklepy. „Loni jsme poprvé o svátku svatého Vavřince, patrona vinařů, pořádali akci Noční otevřené sklepy. Tehdy přišlo asi pět set lidí. Letos to bylo až dvakrát tolik, což nás hodně překvapilo i s ohledem na koronavirus. Ztráty z dubna a května pomalu dorovnáváme. Třeba i letními víkendy u vinaře, kdy mají jednotliví vinaři otevřené sklepy,“ zmínil emeritní prezident Kravihorské republiky Václav Petrásek.

V Templářských sklepích Čejkovice na Hodonínsku zase vsadili na novinky. „Zavedli jsme několik druhů nových vín a dali jsme jim zajímavé ceny. Myslím, že se nám vcelku daří vzhledem k tomu, jakou za sebou máme dobu. Ztráty z jara se pochopitelně pokrýt nedají. Museli jsme nechat doma celý obchodní tým, neměl s kým jednat. Prodejna byla zavřená. Nicméně letošní prázdninová sezona je pro nás lepší než v předchozích letech. Máme permanentně otevřené sklepy, jedeme prohlídky i degustace,“ zhodnotil předseda představenstva Pavel Pastorek.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy bude mít koronavirus dopad i na cenu vína. „Stlačí výkupní ceny dolů, což ještě umocní slušná úroda. Slabší poptávka po víně daná rušením festivalů, společenských akcí i jarní odstávkou ekonomiky nutí prodejce jít s cenou dolů, aby udali alespoň nějaké víno, a zahojili si tak své rány z koronavirové krize alespoň částečně," okomentoval Kovanda.

Další úder očekává na podzim a příští rok. „Vzroste míra nezaměstnanosti a klesne ochota lidí utrácet za zboží zbytné povahy právě typu vína. Z prémiových značek se také přesunou k levnějším vínům, což je ale pro vinaře i prodejce nepříznivá zpráva, neboť na dražším vínu mají vyšší marži," naznačil ekonom.

Pozici na trhu s vínem si upevňují i e-shopy. „Přestože mnohým narostl prodej až o sto procent, vinaře výdělky z prodeje přes internet nezachrání. Musíme si totiž uvědomit, že za běžného stavu se e-shopy na prodeji vína podílí jen dvěma procenty. Pokud by tedy byl nárůst stoprocentní, hovořili bychom pouze o čtyřech procentech,“ vyčíslil Machovec.

Podle ředitele Vinařského fondu je již nyní namístě hovořit o vinobraní, které začne na jihu Moravy již za měsíc. „Zásob letos zůstane ve skladech více. Úroda se jeví velice slušně, nic zásadního ji nepostihlo. Můžeme se pouze dohadovat, zda nepůjdou dolů ceny za výkup hroznů, a zda toho nakupující nebudou využívat. Další hrozbou je pak dotovaný dovoz z jiných evropských zemí. Jen Francie své vinaře podpoří částkou 6,6 miliardy korun. Tlak levného dovozu je opravdu velký,“ upozornil Machovec a dodal, že Vinařský fond připravuje na podzim marketingovou kampaň na podporu místních vinařů.

Ředitelka břeclavské tiskárny Etiflex a tvůrkyně iniciativy To si vypijeme Lucie Hotařová zase zmínila, že někteří jejich zákazníci z řad vinařů se již nyní obávají malého odbytu před Vánoci. „Někteří velkou část produkce prodávají firmám na vánoční dárky. Nikdo z nich netuší, jak se letos firmy zachovají, nakolik jsou koronavirem zasažené,“ podělila se o svou zkušenost Hotařová.

Zapravdu jí dal i Machovec. „Obava z ekonomické situace podniků je namístě. Během krize v letech 2008 a 2009 prodávala některá vinařství zákazníkům až pět tisíc lahví na vánoční dárky. Po krizi pak už jen pět set. Na čísla, jaká byla před touto krizí, už se vinaři už nikdy nedostali. Uvidíme, co bude nyní. Víno je zbytné, pokud nebudou mít lidé peníze, nebudou ho kupovat,“ zamyslel se.