Čtyřicet dopravních nehod se mezi lety 2016 a 2018 stalo na pěti nejnebezpečnějších úsecích v Jihomoravském kraji. Čtyři lidé při nich zemřeli. Nelichotivou statistiku už druhý rok vede křižovatka u Mikulova na Břeclavsku na silnici I/52. Nově se k místům, kde se musí řidiči obzvlášť soustředit, přidala pohořelická křižovatka na silnici I/53 nebo některé úseky na Znojemsku. Průzkum včera zveřejnila Allianz pojišťovna.

Křižovatka u Mikulova patří mezi jednu z nejnebezpečnějších i v celorepublikovém srovnání. „Skončila na sedmém místě. Stalo se tu patnáct nehod, z toho tři vážné,“ upozornil mluvčí pojišťovny Václav Bálek.

Silničáři u ní letos na jaře zvýraznili dopravní značení. Podle šéfa jižní oblasti krajské Správy a údržby silnic Ladislava Hádlíka to k vyšší bezpečnosti přispět může. „Hlavní problém je ale to, že řidiči jedoucí z vedlejší neodhadnou rychlost aut na dvaapadesátce, ta navíc jedou rychleji než mají. My s tím víc udělat nemůžeme,“ reagoval Hádlík.

Na silnici I/53 na Znojemsku se ve sledovaných letech v různých místech stalo devatenáct nehod, při nichž zahynuli tři lidé. Učitel autoškoly Marek Neuschl míní, že za řadou nehod může předjíždění a jiné manévry. Mnohdy podle něj nepomůže ani omezení maximální rychlosti. „Je ale pravdou, že jsme s úpravou infrastruktury třicet let zaspali. Dokončení obchvatu Znojma je asi v nedohlednu, i proto třeba nebezpečný úsek u odbočky na Letiště Znojmo jen tak nezmizí,“ je přesvědčený Neuschl.

Právě jim zmiňovaná část je v celorepublikovém srovnání na devátém místě. Zvýšená pozornost je ale třeba i na dalších místech: do průzkumu nově přibyla jako třetí nejnebezpečnější v kraji křižovatka u Pohořelic na Brněnsku. „Je to nepřehledný úsek, řidiči musí hodně zpomalit kvůli horizontu. Snažíme se, aby tu co nejdříve bylo vodorovné dopravní značení. Dalším problémem je i to, že úsek není osvětlený,“ uvedl pohořelický starosta Miroslav Novák.

Bezpečněji oproti předchozímu roku jezdí řidiči na silnici I/50 na území Slavkova u Brna na Vyškovsku i na silnici I/51 v Hodoníně.

Nejrizikovější místa v kraji 2016-2018

1. křižovatka u Mikulova na silnici I/52, patnáct nehod

2. silnice I/53 na území Znojma poblíž křižovatky s ulicí K Letišti, devět nehod

3. křižovatka na území Pohořelic ležící na silnici I/53, šest nehod

4. silnice I/53 poblíž Miroslavi na Znojemsku, čtyři nehody

5. křižovatka u Mackovic na Znojemsku na silnici I/53, šest nehod

KLÁRA VAŠÍČKOVÁ

DALIBOR KRUTIŠ