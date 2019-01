Znojmo – K nevšednímu kroku přistoupilo vedení Znojma. Radnice se rozhodla, že od prvního školního dne přestanou strážníci nasazovat takzvané botičky na špatně zaparkovaná auta. „Chceme, aby se strážníci soustředili spíše na bezpečnost a pořádek ve městě a méně na věci, které otravují běžné občany a nepřinášejí velký efekt,“ uvedl starosta Znojma Jan Grois.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Řidiči, kteří budou špatně parkovat, bez trestu nezůstanou. „Přestupek strážník buď vyřeší pokutou na místě, anebo řidiči najdou na okně svého auta upozornění s tím, že se mají dostavit na služebnu k dořešení přestupku. Pokud se nedostaví, přestupek dořeší správní orgán,“ přiblížil ředitel Městské policie Znojmo Ivan Budín.

Někteří komunální politici poukazují na načasování rozhodnutí. „Konečně zvítězil zdravý rozum! Jenže. ČSSD před volbami slibuje zásadní změnu fungování městské policie. Zrušení botiček je málo. Hlavně to působí nedůvěryhodně, když je to měsíc před volbami, přestože jsou tito lidé na radnici osm let a několika stovkám řidičů zkomplikovali život,“ reagoval třeba Pavel Kovařík.

Jak dodal, cítí za rozhodnutím sociálních demokratů, kteří znojemskou radnici ovládají, jisté obavy z výsledků voleb. „Připadá mi to spíše jako projev bezradnosti a strachu z naštvanosti lidí před volbami," dodal.