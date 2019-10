Titulky předních deníků v Rakousku před pár dny ovládla zpráva o tom, jak zásadním způsobem ovlivní klimatické změny nejpěstovanější odrůdu vína v zemi, veltlínské zelené. Řada vinařů v čele s tím nejznámějším, Willim Bründlmayerem, hovoří dokonce o katastrofě. Rakouští vinaři varují, že jejich hlavní vývozní artikl je v ohrožení. „Zatímco v Rakousku je Veltlínské zelené stěžejní odrůdou, u nás zaujímá plochu asi devíti procent celkové produkce. Zřejmě to dopadne tak, že tamní vinaři budou muset hledat náhradu, protože na veltlínu mají založenou i proexportní politiku. My momentálně situaci monitorujeme, nicméně zatím žádné závěry neděláme,“ uvedl ředitel Vinařského fondu České republiky Jaroslav Machovec.

Hodnotit vývoj je předčasné také podle rakvického vinaře Miloše Michlovského. „Veltlín má v Rakousku výborné polohy a dává nádherná vína. Dá se předpokládat, že současný vývoj klimatu povede k tomu, že se pro běžného zákazníka stane veltlín kvůli kyselinám méně hodnotným vínem. Ale o katastrofu nepůjde. To je nadsazené,“ myslí si Michlovský.

Příroda si podle něj poradí sama. „Nepředbíhejme. Réva se sadí na čtyřicet až šedesát let. Jestliže byl loňský rok dobrý pro červená vína, letošek se alespoň po první fázi zdá lepší pro bílá. Připomíná ročník 2013, který patří dlouhodobě mezi nejlepší,“ srovnal majitel vinařství Vinselekt Michlovský.

Veltlínské zelené

- Veltlínské zelené se v České republice pěstuje asi v devíti procentech vinohradů.

- V Rakousku jde přitom o bezkonkurenčně nejpěstovanější odrůdu. Pěstuje se zhruba na jedné třetině všech vinic. Především pak v sousedním Dolním Rakousku.

- Zatímco české veltlíny jsou spíše robustnější a kořenitější, rakouské se vyznačují aromatičností a svěžestí. Jsou také ovocnější.

Podobně hovořil i vinař a sommelier Kamil Prokeš, vyučující z Ústavu vinohradnictví a vinařství při Mendelově univerzitě v Brně. „Z dlouhodobého hlediska neumíme prokázat, jestli bude situace obdobná jen pár let a potom se vše opět vrátí do normálu, nebo jestli bude tendence oteplování dominantní. Možná se budeme muset zamyslet na změně odrůdové skladby vinic. Dojít by mohlo i k tomu, že by modré moštové odrůdy začaly převažovat nad těmi bílými,“ uvažoval Prokeš.

Vzhledem k blízkosti oblasti jižní Moravy a Dolního Rakouska je jasné, že do budoucna budou vinaři z obou stran hranice postavení před tytéž problémy. „Rakouské veltlíny jsou hodně aromatické, grepovější, ovocné a svěžejší. U nás jsou spíše kořenitější a robustnější. Právě aromatickým a lehkým vínům škodí oteplování nejvíce,“ porovnal Prokeš.

Otázku dalšího vývoje odrůdy Veltlínské zelené v souvislosti s měnícím se klimatem povařuje v tuto chvíli za spekulativní vedoucí vinic Vinných sklepů Lechovice Roman Staněk. „Změny klimatu jsou v posledních deseti dvanácti letech velmi rychlé, to je pravda. Jistě to bude mít vliv na koncový produkt. Budeme se tomu muset přizpůsobit," uvedl Staněk.

Jak dodal, s měnícím se klimatem se mění i systémy pěstování révy. „To, co převažovalo před dvaceti lety, nemůžeme v dnešní době stoprocentně aplikovat. Změny se dotýkají například odlisťování či ozelenění vinic v každém meziřadí nebo každém druhém. Otázka, zda veltlíny zaniknou nebo ne, je tedy velmi spekulativní," dodal Staněk.

Horká a suchá léta a mírné zimy budou mít podle vinařů vliv na všechny pěstované odrůdy. „Pro odrůdy, které mají problém s dozráváním, je nynější vývoj spíše k plusu. Brzké pak tíhnou k přezrávání, dostávají se do vyšší cukernatosti,“ přiblížil krumvířský vinař Josef Valihrach mladší.