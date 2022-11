Oblast zdravotnictví se stala terčem kritiky poté, co představitelé kraje přišli v polovině října s plánem sjednotit krajské nemocnice pod jednu akciovou společnost. Po tlaku ze strany opozice, odborářů i zástupců krajských nemocnic od tohoto kroku prozatím ustoupili.

Odboráři za současného stavu a situace považují tuto změnu za hazard, který vyvolá odchody zaměstnanců. Podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Dagmar Žitníkové je asi největší změna právě u pracovníků. „Například příplatek za noční práci je pro zaměstnance v příspěvkové organizaci dvacet procent, v akciové společnosti pouze deset. Příplatky za soboty, neděle jsou u příspěvkové organizace pětadvacet procent, u akciové společnosti opět jen deset," porovnala v říjnu Žitníková.

Kritikům vadila i špatná komunikace ze strany kraje. Chybu v komunikaci už dříve připustil i Kasala.

Podle Nantla je sloučení krajských nemocnic nezbytné, aby je Jihomoravský kraj dokázal personálně udržet a rozvíjet jako jeden z klíčových segmentů zdravotní péče. „Nyní budeme pracovat na tom, abychom posunuli odbornou debatu směrem, který ukáže vhodnou cestu. Není to ale otázka nejbližších týdnů či měsíců. Musíme vydiskutovat, zda půjde o jeden subjekt, jeho formu. Musíme přijmout rozhodnutí, nebo kroky k nim, aby nová rada v příštím volebním období mohla hned k transformaci přejít,” uvedl Nantl.

Sloučení krajských nemocnic už v tomto volebním období označil Nantl za nepravděpodobné.

Změny v radě Jihomoravského kraje:



náměstek hejtmana Jiří Nantl (ODS): nově zdravotnictví, k tomu má vzdělávání a strategii chytrého regionu

radní Jiří Kasala (ODS): nově cestovní ruch

náměstek hejtmana František Lukl (STAN): nově jen kultura

Podle opozičního zastupitele za ANO Milana Vojty má náměstek Nantl široký rozhled a manažerské dovednosti, ale práce v akademické sféře a školství je něco jiného, než práce v problematickém resortu zdravotnictví. „Náměstek Nantl, který není uvolněný pro výkon své funkce, má mít i nadále na starost resort školství a předpokládám, že neopustí post ředitele Ceitecu. K tomu si bere zdravotnictví a má připravovat jeho transformaci. Zdá se mi to s trochou nadsázky jako sebevražda, protože sám vím, že mít na starost krajské zdravotnictví mě v minulém volebním období zaměstnalo na sto procent a chtělo to vysoké nasazení, kumulovat více funkcí si zde nedovedu představit," komentoval Vojta. Dotyčný radní nebo náměstek podle Vojty musí být hlavně co nejvíce v terénu a i to bere hodně času.

Kasala nyní bude pokračovat jako radní kraje zodpovědný za cestovní ruch. „Uvědomujeme si, že je potřeba tuto oblast po covidové době nastartovat. Máme od zahraničních partnerů řadu nabídek na spolupráci, chceme sem lákat turisty zejména z Rakouska," zmínil Grolich.

Cestovní ruch Kasalovi přenechává náměstek hejtmana František Lukl za STAN. Nadále bude řídit kulturu. Občanští demokraté se Starosty a nezávislími jsou na kraji v jednom politickém klubu.

Změna se udála na postu radního pro zdravotnictví i v minulém volebním období. Po roce a čtvrt fungování koalice sociálního demokrata Igora Chlupa nahradil právě Milan Vojta z hnutí ANO.