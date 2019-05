Zloděj se vloupal do výrobní haly v Adamově

Adamov /FOTO, VIDEO/ – Škodu za bezmála dvě stě tisíc korun za sebou nechal neznámý zloděj, který se vloupal do výrobní haly bývalých Adamovských strojíren. Do areálu u řeky Svitavy se minulý víkend dostal přes plot, rozbil okno a vnikl do budovy.

U laserového pálícího stroje neodborně odstranil řídící mechanismus v hodnotě sto padesát tisíc a vzal si ho s sebou. „Zloděj také ukradl různé pracovní nářadí. Poškozené firmě vznikla škoda přes sto osmdesát pět tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Koryťáková. Policisté mají k dispozici kamerový záznam z okolí výrobní haly, na kterém je s největší pravděpodobností zachycený zmíněný pachatel krádeže. Po jeho totožnosti policie intenzivně pátrá. „Není vyloučeno že stejný pachatel kradl ve stejné době také v Brně. V areálu Královopolských strojíren, v ulici Křižíkova. Tam mimo jiné odcizil klíče od osobního auta Škoda Octavia Combi I, šedé barvy a s poznávací značkou 5B7 7042. S autem odjel,“ dodala Koryťáková. Policisté při pátrání po zloději prosí o pomoc veřejnost. Případní svědci mají zavolat na tísňovou linku 158 nebo na telefon 702 292 048.

Autor: Jan Charvát