Zloba, závist zášť ať pominou. Osobnosti přejí regionu i moudré politiky

Jižní Morava - Zemi bez zloby, závisti a zášti jako v písni Marty Kubišové. Deník Rovnost požádal různé osobnosti Jihomoravského kraje, aby svému rodišti popřály k Novému roku. Co svému regionu přejí a co by na něm vylepšily?

Katelánka lednického zámku Ivana Holásková. | Foto: Deník / Přemysl Spěvák

Ivana Holásková

64 let, kalástenkazámku Lednice Své zemi přeji do nového roku především to, co zpívala Marta Kubišová: Ať zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou… Svému regionu, tedy jižní Moravě a Břeclavsku, aby i nadále vzkvétal a uměl využívat svého úžasného potenciálu pod vedením moudrých a osvícených lidí. Jan Machač

68 let, porodník, primář Boskovicím přeji v roce 2019 hlavně klidné a moudré vedení radnice. Z mého pohledu je velmi důležité, aby se lidé dokázali povznést nad zlobu a závist. Chtěl bych, aby se také dařilo boskovické nemocnici. Aby ji město udrželo, dál vzkvétala a rozvíjela se. Naší republice pak také přeji rozumnou vládu, která se povznese nad osobní útoky a bude především řešit věci, které jsou klíčové pro obyčejné lidi. Těm v následujícím roce přeji hlavně pevné zdraví. Marcel Řimák

58 let, ředitel KD Přeji všem, aby zastupitelé a radní v našem městě, tedy ve Veselí nad Moravou, krajští zastupitelé na jižní Moravě i poslanci a senátoři v naší zemi nezapomínali na to, že jsou do svých funkcí zvolení pro lidi, a ne pro sebe. Aby tak hájili přinejlepším vědomí a s čistým svědomím zájmy všech spoluobčanů. A zároveň je důležité, aby nezapomínali na známé heslo prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka: Nebát se a nekrást! Co přejí regionu další výrazné jihomoravské osobnosti, se dočtete se ve středečním tištěném vydání Deníků Rovnost.

