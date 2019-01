Jižní Morava – Výsměch. Podraz. Můj hlas už nedostanete. Kromě pozitivních ohlasů se vyškovská ODS v čele s Karlem Jurkou dočkala i nadávek. Kvůli nové koalici. Vítěz voleb, ČSSD, v ní není. Občanští demokraté uzavřeli dohodu s ANO 2011, lidovci, Volbou pro město a Naším Vyškovem.

Radnice ve Vyškově. | Foto: archiv

Řadě Vyškovanů vadí zejména spolupráce s ANO. Místostarosta a nejspíš i budoucí starosta Vyškova Jurka s takovými reakcemi počítal. „Jiná varianta, kromě dosavadní koalice, nebyla. Ale pro sociální demokracii bylo nepředstavitelné opět spolupracovat s lidovci. Byli bychom nucení jít do koalice s komunisty, byť třeba jen za tiché podpory. Proti jejich členům nic nemám, ale ve stanovách ODS stojí, že se nesmíme opírat o KSČM. ČSSD jsme na to upozorňovali už před volbami,“ sdělil.



Určitý způsob tiché spolupráce s komunisty fungoval i v předchozím volebním období. „Spíš bych řekl, že jsme jednali se všemi členy zastupitelstva. Chtěli jsme, aby všichni zastupitelé věděli, co se děje,“ řekl Jurka.



Někteří Vyškované se zlobí i kvůli vyšachování vítězné ČSSD. „Proč dělají z lidí blbce, na co chodit k volbám? Proč si koryta na radnici nerozdělí sami? V tichosti, bez lidí. Kde by byl pan Jurka nyní, kdyby ho starosta nepodržel a nepomohl mu udržet se u válu? A on ho na oplátku takto podrazí. Takový starosta si mou důvěru a respekt nezíská,“ napsala na sociální síti třeba Zuzana Kašíková.



I dosavadní starosta Karel Goldemund mluvil o podrazu. Poukázal, že minule, když měli devět mandátů a ODS dva, stranu podrželi. „Věřím, že si spíš vybírali partnery. Pokud jsem měl být vazalem, tak mi to měl starosta říct. Pak bych byl raději v opozici,“ komentoval Jurka.

Víc než týden po volbách doznívají emoce také v Břeclavi. Vítězné sdružení Mladí a neklidní skončilo v opozici. Starostou zůstane Pavel Dominik z Pro Regionu. Ke stávající trojkoalici přibral lidovce. „Budeme ještě hledat něčí tichou podporu,“ zmínil.



Dohoda byla na světě zhruba dvě hodiny po sečtení volebních výsledků. To kritikům vadí nejvíc. „Přijde mi, že se Pro Region tak bál o korýtka, že se domluvili minutu po volbách se starými známými,“ komentoval na facebooku Michal Struška.



Rýpli si i další. „Snad se stejnou rychlostí, jako byla podepsaná koaliční smlouva, budou opravovat i propadlé silnice,“ připojil se uživatel Luděk Gergel.

Lidovci si vstup do koalice hlasitě vyříkávali na pondělní schůzi břeclavské organizace. Ve hře bylo i odstoupení od smlouvy, k tomu ale nakonec nedošlo. „Po vzrušené debatě nakonec výbor schválil koaliční smlouvu, kterou jsme podepsali. Nejsme z toho nadšení, vnímáme, že volby vyhráli Mladí a neklidní, ale většinu v zastupitelstvu nebyli schopní dát dohromady,“ podotkl lidovecký lídr Richard Zemánek, který se má stát novým místostarostou města.



Podle lídra Mladých a neklidných Jakuba Matušky se v Břeclavi stává tradicí, že strany nerespektují výsledky voleb. „Je smutné, že lidé ve vedení města ignorují čtyřicet tisíc hlasů, které nám voliči dali,“ konstatoval Matuška.

Počty mandátů

BŘECLAV – Mladí a neklidní (20,16 %, 6 mandátů), Pro Region (19,32 %, 5 mandátů), ANO 2011 (14,45 %, 4 mandáty), ČSSD (10,49 %, 3 mandáty), Naše Břeclav (8,22 %, 2 mandáty), KDU-ČSL (7,71 %, 2 mandáty), KSČM (7,51 %, 2 mandáty), ODS,TOP 09 a Svobodní (6,99 %, 2 mandáty), SPD (5,10 %, 1 mandát)



VYŠKOV – ČSSD (21,59 %, 6 mandátů), ANO 2011 (15,36 %, 4 ,mandáty), ODS (13,55 %, 4 mandáty), KDU-ČSL (11,45 %, 3 mandáty), Volba pro město (11,40 %, 3 mandáty), Náš Vyškov (10,19 % 3 mandáty), KSČM (10,6 %, 3 mandáty), SPD (6,35 %, 1 mandát)