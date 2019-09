Léčebnou metodu pojmenovanou po zakladatelce Mojžíšové se dnes šestačtyřicetiletá žena naučila na začátku kariéry od Hany Volejníkové v porodnici na Obilním trhu. Provádí se na lůžku. „Manuální terapie se skládá z různých cviků. Pacienty také vyšetřím, najdu zablokovaná místa a svalová napětí. Součástí je i uvolnění pánevního napětí přes konečník. To ale, pokud se pacientka neléčí s gynekologickými problémy, není nezbytné,“ říká Svobodová.

Upozorňuje, že u žen tenze v oblasti pánve působí i na vejcovody, dělohu a pochvu, orgány pak nefungují správně. „Pokud se žena snaží otěhotnět, je napětí dvojnásobně nebezpečné. Přidává se k němu i psychický stres,“ vysvětluje fyzioterapeutka.

Pacientky si mnohdy metodu, která je úspěšná zhruba u třetiny žen s funkční neplodností, musí vyžádat. „Jedné mojí pacientce při vypisování žádanky doktor řekl: Jste úplně blbá, že tomu věříte. Asi za čtyři měsíce byla těhotná. Každý den mě překvapuje, jak dobře postup funguje,“ popisuje Svobodová případ jedné ze spokojených pacientek.



Dětem, k jejichž početí dopomohla, říká Mojžíšci. Některým bude už čtvrt století. „Zažila jsem případ, kdy žena nemohla otěhotnět šestnáct let a její věk se blížil čtyřicítce. Po půl roce terapie otěhotněla, a pak asi za rok znovu,“ vzpomíná.



Jména některých novorozeňat fyzioterapeutka shromažďuje, ráda by také v dubnu uspořádala setkání matek a jejich Mojžíšků. Občas ji zastavují i na ulici. „Ten pocit se nedá definovat. Nikdy mě neomrzí. Nedávno jsem četla reakce pod příspěvkem na sociálních sítích nemocnice. Draly se mi slzy do očí. Zaznělo tam třeba: to jsou zlaté ruce naší Pavlíny,“ říká Svobodová s nadšením.



I když jsou pro ni nejradostnějším výsledkem těhotenství, metodou pomáhá řešit i další věci. „Pacienti za mnou chodí se zablokovanou krční, hrudní nebo bederní páteří. Jsem schopná během jedné terapie, která trvá zhruba půl hodiny, opravit všechny tyto problémy,“ konstatuje.