Daniela Kachyňová z Velkých Bílovic prohání mezi překážkami hned tři králíky. „Soutěžím už tři roky. Líbí se mi, co všechno králíci umí, i to, jak se dokážou učit a vylepšovat. Celkem jich mám šest, dneska soutěžím se třemi. Už ráno při rozcvičování jsem viděla, že Oříšek bude rychlý, i dvouletý Uriáš je na tom dobře, jenom Alwin je dneska nějak pomalý,“ hodnotí Kachyňová jedno ze svých prvních vystoupení v dopolední části Znojemského skoku.

Na překážkové trati se mezitím střídají další dívky a mladé ženy. Jeden králík prosviští nad překážkami s takovým gustem, že mu vodička sotva stačí. Pak se postaví na start další, popoběhne, přisedne, zamyslí se a ani pobízení vodičky s ním nehne. Nechá se poponést kousek zpět a pak nenuceně a s rozvahou svůj rozběh klidným tempem dokončí. „Stane se, že králík nemá svůj den. Moje Amazonka je zrovna v říji, tak jí závodění moc neříká,“ vysvětluje patnáctiletá Barbora Bulvová z Vracova.

Sama už je zkušená vodička. „Králičí hop dělám dva roky, zvířata mám ráda odmala a když jsem viděla jednu soutěž, tak jsem si koupila prvního králíka a začala to zkoušet. Teď už mám za sebou asi dvacet závodů a občas i nějaký ten pohár, což potěší,“ usmívá se dívka a nese svého králíka odpočinout.

Tam, kde zběžný divák vidí roztomilé zvířátka nebo živé plyšáky, poznávají zkušené vodičky různorodé králičí osobnosti. „Právě to mě na práci s králíky baví, že je každý jiný a jinak se chová. Věnuji se jim už pět let, dnes už jich mám dvacet. Je to pro mě hlavně zábava, ale vedle práce a králíků už moc dalšího nestíhám,“ vypočítává devatenáctiletá Kristýna Sedláčková z Holic.

Soutěžní zkušenosti má už bohaté. „Na závodech jsem dva i tří víkendy. Ale to jo pro mě pořád hlavně zábava, nevadí mi, když třeba rok neyhraju,“ říká dívka, která na znojemské závody vyjížděla před šestou ráno.

Zvláštní motivace přivedla ke králičímu hopu Evu Beránkovou. „Začínaly s tím moje dcery před pěti lety, já se přidala o rok později a na rozdíl od děvčat pokračuji dosud. Chtěla jsem jednoho králíka zachránit před pekáčem, tak jsem soutěžení zkusila, a začalo mě to bavit. Králíků mám dnes osmnáct, mezi nimi i tu zachráněnou pětiletou Michelle. Baví mě, jak jsou každý jiný a jak se vyvíjí vlivem výcviku i zděděných vlastností, “ vysvětluje sedmačtyřicetiletá Beránková.

Závody pokračují a přibývá králíků, kteří svou osobnost projevují tím, že dělají, co chtějí oni a ne to, co chce vodička. Jeden z ušáků připravenou dráhu prohopsá jen s důkladným povzbuzováním a naplno se rozběhne přesně za cílovou čarou. Další soutěžící je svižnější, ale vodička má k čistě proběhnuté dráze připomínky. „Tos nemohl takhle běžet už první rozběh,“ škádlí vodička chlupáče. Králík věnuje veškerou pozornost trávě.

Napilno má celý den osmnáctiletá Kateřina Baštová z Dobelic. Znojemský skok organizuje a sama soutěží. „Ve Znojmě je to po nedávné ukázce na náměstí první závod. Připravovali jsme ho několik týdnů. Na organizaci se podílí deset lidí, startujících je kolem třiceti, králíků mezi padesáti a šedesáti. Celkem ve všech disciplínách bude kolem sto sedmdesáti startujících. Závod se, myslím, vydařil a už plánujeme další,“ říká spokojeně ve chvíli klidu Baštová, než znovu zamíří na start.