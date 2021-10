Voličům, kteří neměli ochranu úst a nosu, předala hlídka ještě před jejich vstupem do budovy jednorázové roušky. Získala je od volební komise.

„K úřadu hned vyjely dvě hlídky a spojily se s lidmi uvnitř. Strážníci operačního střediska souběžně zavolali kontaktní osobě. Nakonec se ukázalo, že do objektu se nikdo nepokoušel neoprávněně vniknout," uvedl v sobotu mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Bizarní situaci řešila městská policie na žabovřeské radnici. V pátek po půl desáté večer se tam spustil alarm. Do budovy se ale nikdo vniknout nepokoušel. Pracovník úřadu zapomněl, že ještě stále probíhají volby a komisi zakódoval v budově. Všichni nakonec odvolili.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.