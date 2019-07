Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch však tuto informaci označil za nesmyslnou. „Jedná se o bouři ve sklenici vody. Ministerstvo zdravotnictví v žádném případě neplánuje, ani nikdy neuvažovalo, rušit nemocnici ve prospěch rozvoje ICRC. Já jsem pouze obdržel podnět na rozvoj výzkumného centra, který posoudíme a který zejména bude plně na zvážení budoucího nového ředitele. Nicméně zásadně odmítám, že by to mělo mít jakýkoliv vliv na existenci takto pro region důležité nemocnice,“ sdělil ministr.

Ujistil, že pacienti ani zaměstnanci se nemusí obávat. „Žádné radikální změny s fakultní nemocnicí opravdu nezamýšlíme. Nemocnice poskytuje péči, která je nenahraditelná,“ dodal.

Stejně tak úvahy o zániku nemocnice odmítá její stávající ředitel Martin Pavlík. „Jsem zásadně proti těmto úvahám. Pokud o tom někdo jenom uvažuje, tak nemá ponětí o jihomoravském zdravotnictví,“ sdělil Pavlík.

Ostatní nemocnice by podle něj nebyly schopné pacienty ze svatoanenské nemocnice pojmout. „Pomocí jasných dat od Ústavu zdravotnických informací a statistiky se dokázalo, že naši péči není možné rozdělit mezi ostatní nemocnice. Nemají na to kapacitu. Navíc máme velmi komplikované pacienty a okolní nemocnice by na to nestačily,“ vysvětlil.

Od koho tedy pochází informace o možném zániku nemocnice není jasné. Podnět k rozvoji centra ministerstvu přišel od místopředsedy dozorčí rady ICRC Martina Jana Stránského. „S doktorem Stránským jsem dnes hovořil a řekl mi, že on není zdrojem informací o tom, že by mohla nemocnice zaniknout,“ řekl Rovnosti Pavlík.

Stránského vyjádření se zatím redakci nepodařilo získat.