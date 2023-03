I další oslovení se shodovali na tom, že klíčové bude v případě uzavření podniku přiblížit nové zaměstnání těm, kteří dosavadní pracovní život spojili právě s výrobním komplexem, kde nyní vlaje česká i norská vlajka majitelů. O osudu bzeneckého závodu mají finálně rozhodnout do začátku letošního léta. „Město zkusí norskou stranu kontaktovat. Uvidíme, co se podaří,“ sdělila ze středečního jednání bzenecké městské rady místostarostka Irena Koukalová Uličná.

Nastalou situací se zabývají i tamní odbory. Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu má ve bzeneckém podniku i svou základní organizaci. Podle předsedy Tomáše Vančury jsou ale domluvení tak, že zatím nebudou ven vydávat žádné informace.

Mávnutí rukou. Po rušené konzervárně v Bzenci lidé návratu okurek Znojmia nevěří

Podle vyjádření společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko je uzavření dvou závodů v Česku, včetně toho bzeneckého, ve fázi zvažování. „V tuto chvíli se jedná o záměr, finální rozhodnutí by mělo padnout ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Společnost Orkla o záměru otevřeně a férově informovala již nyní. Pokud by se o uzavření skutečně rozhodlo, došlo by k němu po postupném utlumování výroby v posledním čtvrtletí tohoto roku. Díky kombinaci včasného oznámení a odstupného tak mají zaměstnanci k dispozici dlouhou dobu na hledání nového zaměstnání a zároveň jsou přitom finančně zabezpečeni,“ odpověděl ve středu na dotazy Deníku mluvčí Orkla Foods Česko a Slovensko Martin Frýdl.

Jak dále přiblížil, podle předběžných čísel se společnosti v minulém roce podařilo vyrovnat se zhoršenou situací na trhu celkem dobře. U některých provozů ale bohužel kombinace vysokých výrobních nákladů a nízkých marží znamená ztrátovost. Právě to byl podle něj případ bzeneckého závodu Pika.

Konec okurek? Norové chtějí zavřít výrobnu Znojmia v Bzenci. Přijde propouštění

Byť v předchozích letech to vypadalo podle výroční zprávy poměrně optimisticky, co se týká nárůstu pracovníků. Za roky 2019 až 2021 se tady průměrný počet zaměstnanců zvedl o více než čtvrtinu, z 201 na 259.

Jenže už od roku 2020 začal být bzenecký provoz ztrátový. „Kombinace rostoucích nákladů a nedostatečných marží bohužel způsobuje dlouhodobou ztrátovost provozu. Společnost Orkla proto musí přistoupit k reorganizaci, aby si dlouhodobě udržela konkurenceschopnost,“ sdělil mluvčí.

Znojemské okurky vyrábí Turci: legendu hýčkají lidé v kuchyních

Jak dále uvedl, pokud by k uzavření závodu v Bzenci došlo, dotklo by se 198 zaměstnanců. „Jak jsem uvedl, k utlumování by docházelo během druhého pololetí. Vzhledem k tomu, že ještě nepadlo finální rozhodnutí, je ale předčasná také otázka na přesný harmonogram. Nebude docházet k přesunům do dalších provozů společnosti Orkla, ale společnost poskytne zaměstnancům podporu, pokud se budou chtít o zaměstnání v jiných provozech ucházet standardní cestou,“ konstatoval Frýdl.

Místní zajímala ale také otázka možného prodeje zpracovatelského areálu tak, aby tady mohla pokračovat výroba i se stávajícími zaměstnanci pod křídly jiné firmy. „V tuto chvíli je to předčasná otázka. Nyní není ani finálně rozhodnuto o ukončení výroby,“ řekl mluvčí s tím, že v současnosti tak není ani řešeno, co bude s areálem Pika Bzenec.

Tam, kde vznikají obědy i svačiny. Slovácká Fruta má více než stoletou tradici

Ta se specializuje na zpracování sterilované zeleniny a navazuje na dlouholetou tradici konzervárenství v nyní téměř čtyřapůltisícovém městě. Vlajkovou lodí současné výroby jsou produkty značky Znojmia, včetně okurek v originálním kořeněném sladkokyselém nálevu. „Chceme zdůraznit, že značka a její produkty zůstanou na trhu a společnost Orkla bude jejich rozvoj i nadále podporovat,“ dodal Frýdl.

Mimo jiné okurkám odkazujícím na znojemskou tradici konkurují u konzumentů například Bzenecké okurky, které ale vyrábí konkurenční firma byť ve stejné části města.