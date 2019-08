Když se šlechta na koních v doprovodu psů vydávala na parforsní hony do širšího okolí svého panství, zázemím jí byl lovecký zámeček Lány. Tento salet je nejjižněji položeným ze všech původních lichtenštejnských staveb Lednicko-valtického areálu. Ani jeho vznešený původ mu nezaručil šťastnou budoucnost. Během pouhých dvou let je totiž zámeček už potřetí na prodej.

Lovecký zámeček Lány v oboře Soutok

Architektem zámečku je Josef Hartmuth. Postavil jej mezi lety 1810 až 1812.

Původně sestávaly Lány z loveckého zámečku, malého bytu pro hajného a hospodářských budov. Po 1. světové válce dostavěl půlkruhovou apsidu a podkroví architekt Karl Weinbrenner.

Po druhé světové válce se zámeček nacházel v pohraničním pásmu. V této době chátral a pustl.

Nyní je v prodeji. Majitel jej nabízí za 17 milionů korun.

Nového majitele mu hledala i společnost Reality Schmidt. „Před dvěma lety jsem zastupoval původního majitele, který zámeček restituoval. Od něj Lány pak koupil podnikatel Štěpán Smolík. Že je opět na prodej, mě nepřekvapuje. Lány mají velký potenciál, ale je to takové malé neštěstí,“ vysvětlil jednatel společnosti Robert Schmidt.



Zámeček je totiž památkově chráněný. „Vyběhat a získat jakákoli povolení k přestavbě je složité. Patří k němu jen malé pozemky a není nejjednodušší se tam dostat,“ zdůvodnil Schmidt.

Ke komerčnímu využití podle něj vhodný není. „Koupit by ho měl například solventní podnikatel nebo myslivec, který nemá potřebu zámečkem vydělávat. Myslím si, že 17 milionů je odpovídající cena. Možná by mohl jít současný majitel ještě o tři miliony níž,“ naznačil makléř.

Podobně hovořila i kastelánka lednického zámku Ivana Holásková. „Otázka, jak s takovými památkami nakládat, je vždy složitá. Byla by velká škoda, kdyby Lány koupit někdo, kdo by je oplotil. Na druhou stranu je ale pravda, že se pro turistiku nehodí. Dostat se k nim dá jen na kole, pro pěší už leží příliš hluboko v oboře,“ myslí si Holásková.

Proč zámeček nynější majitel po tak krátké době prodává, se Deníku zjistit i přes veškerou snahu do uzávěrky vydání nepodařilo. S redaktory odmítl komunikovat zastupující realitní makléř Petr Pelikán i majitel.

Nepodařilo se zjistit ani konkrétní důvody, které vedly k prodeji zámečku dřívějšího majitele Smolíka. „To už si nepamatuji. A ani se k tomu nechci vyjadřovat,“ uvedl stroze.

Lovecký zámeček Lány postavil v letech 1810 až 1812 pro knížete Jana I. z Lichtenštejna v neoklasicistním stylu rakouský architekt Josef Hartmuth. „Dlouhou dobu si lidé mysleli, že stavbu projektoval tak, jak nyní vypadá. Víme však, že první patro, tedy podkroví, a půlkruhová apsida byla přistavěná až po první světové válce. Dostavěl ji Karl Weinbrenner a šlo o jednu z jeho vrcholných dostaveb v Lednicko-valtickém areálu,“ vyzdvihl historik Daniel Lyčka, který se hlouběji zabývá obdobím panování Jana I. z Lichtenštejna.

Areál je veřejnosti nepřístupný. „Je to krásná památka. Je škoda, že se do ní nemůžeme podívat. Překvapuje mě, že je v soukromých rukách. Kdyby ji měl ve správě stát, mohla by být opět součástí Lednicko-valtického areálu,“ řekl Michal Jelínek, který projížděl s rodinou oborou Soutok na kolech.

IVA HAGHOFER

KATEŘINA VAJSOVÁ