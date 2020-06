V pondělí se úderem petrovského poledne, tedy v jedenáct hodin dopoledne, otevřely zahrady pro veřejnost. „Zahrada byla původně ovocným sadem. Ten měl svoje už odžito a nebyl nijak speciálně využíván. Stala se veřejným místem a odpočinkovým a kulturním prostorem,“ zmínil biskupský vikář Roman Kubín z Biskupství brněnského, jehož zástupci nechali zahrady vyspravit.

Lidé se do zahrad podívají ve všední dny od desíti hodin dopoledne do čtyř hodin odpoledne. „Nechali jsme původní vzhledy a zasahovali jsme jen mírně. Snažili jsme se zachovat prvky, které charakterizují historický vývoj areálu. Prostor je koncipován tak, aby potom pro další aktivity mohl sloužit co nejvíce univerzálně,“ uvedl vedoucí stavebního oddělení Aleš Taufar.

Jednou z největších změn je točité schodiště, které zahrady propojuje s pláckem u katedrály. Stavbaři také postavili nové chodníky, stěnám kolem zahrad vyspravili zdivo a znovu je omítli. Ve výklencích restauratéři opravili sochy svaté Barbory a svatého Jana Nepomuckého.

V prostorách přístavků kolem zahrad si lidé prohlédnou papírové modely studentů brněnské techniky i kamenné modely a fragmenty, které ukazují různé umělecké slohy. "Venkovní expozice ukazuje nejzajímavější kostely brněnské diecéze. Teď jsou tam čtyři panely a postupně je budeme obměňovat," dodal Kubín.

Na novém pódiu ve středové zahradě vystoupí už v pátek večer kapela Plankton a písničkář Pavel Čadek. Zahrady v létě poslouží jako zázemí pro příměstské tábory i přednášky, promítání filmů a koncerty. Prostory zahrady využije i Centrum pro rodinu a sociální péči, v létě setkání důchodců nebo odpolední program pro náhradní babičky z projektu Trojlístek sblížení tří generací.

Nové prostory vítá i Anna Štěpánová z Brna. „Je to tu nádherné a jsem nesmírně spokojená. Ve středu města je tady oáza klidu. Dříve byl na zahradě břečťan, bylo to taková zarostlé, i když svým způsobem hezké," zmínila.