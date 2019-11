Projekt, fungující ve městě tři roky, se jim snaží prodloužit život, aby neskončily v popelnici. „Chceme Brňany motivovat, aby nevyhazovali zdánlivě nepotřebné věci, ale přinesli je raději k nám. Sbíráme předměty vyrobené do roku 1989, které pak poslouží třeba jako exponáty v muzeích, v divadlech či dalších kulturních institucích,“ vysvětluje Kratochvíl myšlenku projektu Retro-Use. Muž se stará o třídění věcí a jejich následné předání zájemcům.

Největší druhotný zájem je podle Kratochvíla paradoxně o věci, kterých se lidé nejčastěji zbavují. „Většinou jde o předměty z osmdesátých let. Například Moravská galerie v Brně skočila po gumácích ze Svitu Gottwaldov, protože tak nesmyslnou věc opravdu každý vyhodí. Přitom nikoho nenapadne, že jako užitný design chybí několika muzeím. Ty gumáky totiž v Československu nosil za Husáka úplně každý. Jiné nebyly,“ říká.

Díky projektu našlo nový domov už dohromady více než sto padesát tun předmětů. A to nejsou v evidenci knihy a nádobí. „Knih dostáváme tolik, že to lze těžko spočítat. Své využití mají v literárních lavičkách v centru Brna nebo na Kraví hoře,“ popisuje Kratochvíl.

Lidé nepotřebné kousky odevzdávají do sběrných dvorů zdarma, stejně tak si mohou jakýkoli retro kousek vzít domů. „Předměty, které jsou obchodovatelné a mají nějakou cenu, většinou lidé prodají. A to je dobře. My ale nic takového neděláme. Chceme jenom zachránit věci, které lidé vyhazují, i když ještě mohou mít využití,“ dodává muž, který projekt dokumentuje.

Retro-Use podporuje město Brno a úřad práce. Funguje totiž i jako chráněná dílna. „Zaměstnáváme šestnáct lidí v invalidním důchodu, většinou s těžší nemocí, kvůli které řada z nich jinde nemohla najít práci,“ zmiňuje Kratochvíl.

