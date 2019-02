Hodonínsko – Matěj a Mato. Dva chlapečci, kterým ve středu pomohli na svět jihomoravští záchranáři na Hodonínsku.

Hned ráno vyrazili k překotnému porodu. „Operátoři k němu vyslali nelékařskou posádku a vzápětí i lékaře. Miminko pak už na nic nečekalo,“ okomentovala mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Chlapec byl v pořádku a zdravý.

Dvě hodiny na to záchranáři vyjížděli opět k porodu na Hodonínsko. „Je to neuvěřitelné, za dvaadvacet let jsem nebyla u porodu, dnes dvakrát, je to nádherná služba,“ uvedla na webu záchranářka Jitka Jágerová, která se spolu s kolegy na porodu podílela.