Právě bazén s plasty je pro děti jednou z největších atrakcí a někteří rodiče je z něj doslova musí tahat ven, aby si vyzkoušely i jiné aktivity. „Bazén jsme stavěli celý pátek. Je složený z balíků z měkké látky, do toho jsme nahrnuli dva kontejnery pet lahví. Měli jsme tam třikrát hledání pokladu, nyní bude následovat mistrovství světa ve skoku do plastu,“ přibližuje Miroslav Kubásek z organizace Ukliďme Česko.

Současného mistra světa Petra Vyskočila z České republiky vyzývá na přímý souboj soupeř z Ruska. Už po prvním skoku Vyskočil získává u porotců znatelný náskok a druhým pokusem svůj triumf potvrzuje. Jeho soupeři dokonce musí z vody pomáhat záchranář, protože jeden ze svých skoků nezvládá a začíná se topit.

Plavání v plastu se velmi líbilo i dceři Brňanky Evy Svobodové. „Chtěli bychom obejít stanoviště, kde jsou soutěže, aby si je děti vyzkoušely. Ráda se podívám i na módní přehlídku,“ říká Brňanka.

Přestože v bazénu voda chybí, malí návštěvníci se s ní do styku přece jen dostanou, a to u stanoviště hasičů, kde si zkouší hadicí uhasit požár kontejneru. „Hasiči měli úspěch, dětem se líbila také zvířata v zookoutku. Akce je pro ně přínosná. Mohou si osahat v reálu, jak to ve skutečnosti funguje než jen, aby si to někde přečetli,“ poukazuje Martina Segetová z Brna.

Děti si zkouší zasadit rostlinu, vysypat popelnici nebo poskládat puzzle či cestu z domina. Fronta stojí také na jízdu v popelářském autě. Jedna dívka si sedá na pozici spolujezdce. „Chybí řidič,“ ozve se z davu. Ve chvíli už si chlapec sedá za volant a auto může vyrazit.

Organizátoři akce pořádají také prohlídky. Do současného provozu firmy Sako i do míst, kde má v budoucnu stát třetí kotel spalovny. „Přidám se ke svým dvěma starším bratrům a budu stejně velký jako oni. Všichni tři přeměníme v energii 350 tisíc tun odpadu. Dokážeme dodávat dodávat elektřinu a teplo až do šedesáti tisíc domácností. Přes léto budeme vyrábět teplou vodu pro celé Brno jen my. Zatím nemám jméno, ale můžete mi ho pomoci vybrat,“ hlásí budoucí hotel z reproduktoru.

Program pokračuje také na pódiu, kde děti tančí s Nikou, ale také se zde koná módní přehlídka. „Po setmění bude na pódiu velká světelná show. Rozsvítí se také celý areál,“ zmiňuje mluvčí společnosti Sako Martin Drozd.

Akci přeje počasí. Návštěvníků přichází více než v loňském roce. „Letos jich bude zhruba čtyři až čtyři a půl tisíce,“ odhaduje.