Ta pro ně vyhloubila důlek, ve kterém odpočívá a nechává mláďata pít mléko. Jsou celkem čtyři a navzájem se předbíhají, kdo bude u bradavky první.

Po chvíli se prasečí matka zvedá a odchází o kus dál hledat kaštany. Opuštěná selata váhají, zda opustit vyhřátý důlek a vydat se za matkou do sněhu. Třesou se zimou a tisknou se k sobě. „Podívej, tady je jedno mrtvé," ukazuje vysoká žena v modré bundě na ležící tělo selete. Jedno z dětí zřejmě nepřežilo.

Malí sudokopytníci se odvažují popojít půl metru ke stromu, když se najednou prasnice rozběhne proti oplocení a zahryzne se do dřevěné klády u kraje ohrady. Huňatý pes, který ještě před vteřinou očuchával kraje výběhu se rychle stáhne. „Ta by tě klidně sežrala," varuje ho majitel.

Jiný kanec vše pozoruje z druhé strany ohrady, pak se otočí a vrátí se ke hledání potravy. Prasnice se mezitím vrátí k důlku, ve kterém zanechala mláďata. Čumákem šťouchá do mrtvého selete a když zjistí, že se nehýbe, zakousne se do něj. „Fuj, ona jí vlastní dítě. Prasata jsou vážně všežravci," nevydrží se dívat na krátko ostříhaná žena s kulichem. Postupně se od prasnice všichni pozorovatelé vzdalují a pokračují po cestě dál do obory.

Je to tady paráda

Je slunečné, ale mrazivé odpoledne. Okolní les vypadá jako pocukrovaný, pod vrstvou poprašku prosvítají zbytky podzimního listí. Pěšina je namrzlá a místy klouže.

„Tak co Terezko, utečeme máme?" ptá se dcery se širokým úsměvem štíhlý muž s kočárkem. „Jó!" křičí malá slečna v růžové bundě a rozběhne se dál po cestě.

V dálce jdou ještě slyšet auta ze Staré dálnice, po chvíli je už ale utiší klid lesa. „Je to tady paráda. Obora je velká, takže tady člověk ani nepotká moc lidí a nebo se jim dá vyhnout. Taky jsem dnes potkala hodně běžců a cyklistů," usmívá se Martina Kopecká.

Na rozcestí žluté a zelené turistické značky se zastavuje malý kluk v modré bundě. „Nemůžu uvěřit, že les je tak velký," diví se.

Volnou sobotu k výletu využil i Petr Zelina s přítelkyní. „Minulý týden jsme byli na rozhledně, dne jdeme za prasátky. Zjistili jsme ale, že je celkem zima, takže jsme zkrátili plánovanou procházku," směje se.

Tmavovlasá dívka se usměje. „Chodíme takto o víkendech, na přehradu, na všechny strany, i třeba do Pekárny. Ale tady to máme nejoblíbenější," prozrazuje.

Přírodní kráse v Brně se těší i další návštěvníci. „Holedná je kouzelná, je to něco nádherného. Pro Brno to je štěstí. Chodíme sem častěji než jindy," říká sympatický starší muž v tmavé bundě.