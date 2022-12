Přestože měl Štěpán Dvořák na jednom oku jednu a půl dioptrie a na druhém dvě a čtvrt, na vzdálenost delší dvou metrů viděl rozmazaně a byl tak nucen nosit brýle. Se sportem je to prý špatná kombinace. „Během dne to ještě šlo, problém pak nastal večer, když se setmělo. Tím, že jsem hůř viděl, jsem měl problém i se slunečními brýlemi, musel jsem tak mít samozabarvovací,“ popsal svoje problémy Dvořák.

Zdroj: Deník/Tereza Hálová

Sportovec navíc kromě běhu i plave. Dioptrické tak musel mít i brýle na plavání a potápění. Krátkozrakost ho navíc neomezovala pouze při sportu, ale i při práci. „Pracoval jsem jako hasič, s brýlemi jsem se ale nedostal do dýchacího přístroje. Musel jsem si je tedy pokaždé sundat a smířit se s tím, že vidím rozmazaně. Do toho zamlžená maska, neviděl jsem skoro nic,“ líčil sportovec, kterého závislost na brýlích omezovala i kvůli nutnosti mít u sebe vždy jedny náhradní.

Stačilo přitom pouhých pár vteřin a jeho potíže rázem zmizely. Na klinice v brněnských Židenicích totiž podstoupil oční operaci pomocí nejrychlejšího očního laseru na světě. Nejmodernější verze takzvaného femtosekundového laseru zkrátila dobu operace o dvě třetiny a ta tak zabere pouhých deset sekund. „Laser pracuje s vyšší frekvencí a tím pádem dokážeme rychleji provést celý zákrok,“ uvedl vedoucí optometrista oční kliniky NeoVize Brno Jan Vaverka.

Na Jadran v létě letecky z Brna. Přímé lety zajistí dopravce z Černé Hory

Právě rychlost je jeho hlavní předností a je velkým přínosem pro pacienta i samotného operatéra. Zatímco pro pacienta představuje menší obavy z doby pobytu na operačním sále a nutnosti spolupráce s operatérem během ní, pro operatéra zase méně stresu, že se zákrok nepovede tak, jak má. Laser totiž dokáže vytvořit velmi přesné řezy a díky tomu lze tkáň snadno separovat. Ke zvýšení kontroly nad průběhem operace přispívá i inteligentní robotický asistenční systém a digitálně propojené pracovní prostředí, které zařízení umožňuje. Přínos laseru nakonec spočívá i v samotné rekonvalescenci pacienta. Je totiž velmi šetrný. „Čím kratší dobu laser pracuje a čím méně energie využije, tím je rohovka méně ovlivněná a tím je rekonvalescence po operaci rychlejší. S laserem už nějakou dobu pracujeme, pacienty po operaci vidíme a rohovka vypadá výborně. Jako by se tam nic nestalo,“ řekla oční lékařka a laserová chiruržka Karolína Skorkovská.

Samotná operace, ke které se laser využívá, spočívá v odstranění části rohovky pacienta. Femtosekundový laser vytvoří v rohovce pomocí pulzů mikroskopickou čočku, jejíž velikost a tvar odpovídá dioptriím pacienta. Chirurg následně část rohovky ve tvaru čočky řezem vyjme z oka pacienta. Metodou lze odstranit krátkozrakost a astigmatismus neboli nerovnoměrné zakřivení rohovky. I ten totiž způsobuje neostré vidění.

Operace je bezbolestná, povrch oka je zcela umrtvený a pacient cítí pouze dotyk. To potvrzuje i Dvořák. „Nebolí to. Jen se vás dotýkají tam, kde se vás normálně nikdo nedotýká, což je takové trošku nepříjemné, ale myslel jsem si, že to bude horší,“ svěřil se sportovec.

VIDEO: Zimní práce na VMO u Tomkova náměstí v Brně. Dívejte, jak roste estakáda

Nyní ho čeká krátká rekonvalescence. Zákrok totiž nevyžaduje žádnou hospitalizaci. Pacient se hodinu či dvě hodin prospí a může se vrátit ke svým běžným činnostem. „Většina lidí už kouká večer na televizi nebo pracuje na počítači, ani si nebere neschopenku,“ sdělila zdravotní sestra Radka Hlaváčová.

Femtosekundový laser se v České republice nachází pouze na pobočkách kliniky NeoVize v Brně a Praze. Česká republika je přitom nejen v rámci střední ale i západní Evropy jednou z prvních, která laser vlastní. „V NeoVizi jsme se rozhodli pořídit nové lasery na všechny tři hlavní kliniky v Praze, Brně a Bratislavě. Celková hodnota investice překračuje 2,4 miliony euro, to znamená více než šedesát milionů korun,“ informoval Petr Kocian, zakladatel a generální ředitel skupiny NeoVize. Pacienta zákrok vyjde zhruba na padesát tisíc korun.

Laserové operace se může zúčastnit kdokoli zhruba od osmnácti let věku, kdy se oční vada stabilizuje. Podmínkou je absolvování předoperačního vyšetření, která prokáže, že pacient je k operaci vhodný. Nemá například příliš tenkou rohovku nebo jeho oko nevykazuje parametry, které nejsou pro laserovou chirurgii vhodné. Překážkou mohou být také některá autoimunitní onemocnění.