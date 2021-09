Do letošního listopadu budou vybaveny stanice v Zaječí na Břeclavsku, Skalici nad Svitavou a Rájci-Jestřebí na Blanensku

Správa železnic vybrané železniční stanice dovybaví novým mobiliářem. Podle dohody jednotlivé prvky dodá firma egoé plus. „Nový mobiliář představuje posun v pohledu na vybavení našich nádraží. Jeho jednotlivé prvky splňují nejen vysokou kvalitu technického i estetického zpracování, ale také požadavky na designovou příbuznost,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.