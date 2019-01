Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ – Z Brna do celého světa? Nie, radšej z Bratislavy, dozvídají se Jihomoravané cestou do práce. Od poloviny května na ně cílí představitelé rozrůstajícího se bratislavského letiště. Lidem nabízí nové destinace nebo přímé autobusové spojení z Brna.

Z Bratislavy začíná tento rok létat jedenáct nových letních linek. „Lidé z jižní Moravy tvoří nemalou část naší klientely. Chceme proto, aby věděli o naší nabídce,“ vysvětlil ředitel leteckého obchodu a strategického marketingu letiště Milana Rastislava Štefánika Radek Zábranský. Zvýšit povědomí o nových spojích se snaží bratislavské letiště reklamními plakáty v tramvajích i online kampaní.



Zatímco bratislavské letiště expanduje, Brnu se zatím rozlétat nedaří. V současnosti lidem nabízí pouze dvě pravidelné linky. „O dalších jednáme s vícero dopravci. Podařilo se nám nicméně přidat tři nové letní destinace, o něž je o prázdninách velký zájem. Minulé léto jsme měli 260 tisíc cestujících. Přesto se kapacitně nemůžeme rovnat Bratislavě či Vídni,“ přiznal Radek Lang za brněnské letiště.



S tím souhlasí i mluvčí společnosti Accolade, která letiště provozuje, Jiří Sochor. „Bratislava a Vídeň jsou primární letiště v dané zemi, do kterých dopravci chtějí za každou cenu. Brno je letiště regionální, kam dopravci chtějí jen, když mají vhodné podmínky,“ nastínil.

Bratislavské letiště podle Aleše Ondrůje z dopravní společnosti RegioJet těží z pozice vůči Vídni. „Podařilo se mu stát se jakousi levnou alternativou pro odlety z a do Vídně. Brněnskému letišti by pomohla spolupráce s dalšími regiony, jako je Olomouc nebo Zlín. Mají dobrou dostupnost do Brna a chybí jim vlastní letecké spojení. Obě města jsou navíc propojena s Brno dálnicí,“ navrhl.



Konzultant v týmu leteckých a dopravních služeb společnosti Deloitte Jakub Habarta upozornil, že získat pasažéry v konkurenčním boji s Bratislavou a Vídní je náročné. „Protože brněnské letiště nabízí méně spojů, cestující volí ta v okolí. Alternativou může být pravidelnější obsluha menšími letadly, které ale mají podstatně vyšší náklady na sedadlo. To vede k dražším letenkám, které se dopravcům ne vždy podaří prodat,“ řekl.



Podle Brňana Tomáše Pelikána místní letiště šanci ještě má. „Je to pro Brňany srdcová záležitost. Bylo by ale třeba, abychom se z něj co nejdřív mohli podívat na více míst. Z Vídně se sice člověk dostane do celého světa, tak velké letiště ale může být pro někoho matoucí,“ podotkl.



Udržet si klienty plánuje brněnské letiště přidáním pěti nových pravidelných linek. „Chceme je spustit buď letos na podzim nebo na jaře příštího roku,“ slíbila mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková. Původně měla z Brna už od letošního jara zajišťovat rumunská letecká společnost Blue Air pět pravidelných linek, například do Bruselu nebo Barcelony. Jednání ovšem zkrachovala. Jihomoravský kraj a město Brno mají přitom připravených 120 milionů korun pro podporu těchto nových leteckých spojení.