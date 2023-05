Z jižní Moravy mohou opět jezdit turisté přímým vlakem na letní dovolenou až k Jaderskému moři. První odjede z Prahy přes Brno a Břeclav do chorvatské Rijeky za necelý měsíc, a to v pátek 16. června. „Zájem o jízdenky rychle roste. Obsazená je už více než třetina kapacity vlaků," sdělila mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová. Mimo vlakové destinace jsou v kurzu i ty návazných autobusů jako Split, Crikvenica, Pakoštane, Poreč nebo Rabac.

Cestování vlakem z jihu Moravy do Chorvatska, ilustrační foto. | Foto: RegioJet

Předprodej jízdenek dopravce zahájil 16. března. Vlakové spoje budou jezdit letos mezi Českou republikou a Chorvatskem od 16. června do 30. září třikrát týdně. V minulém roce fungovala tato linka v červenci a srpnu denně, navíc zajížděla až do Splitu. „Vlaky pojedou letos pouze do Rijeky z důvodu výluk na chorvatské straně," vysvětlila Janoušek Kostřicová. Připravené budou návazné autobusy, jež budou vyjíždět z Ogulinu a Rijeky do destinací po celém pobřeží Jadranu - Makarskou, Krk, Pulu, Zadar nebo Split.

Z Prahy vlak bude odjíždět kolem páté hodiny odpolední, z Brna před osmou večerní a z Bratislavy krátce před půl desátou. Příjezd do Chorvatska je plánovaný na dopoledne. Nazpět do Česka bude vlak z Rijeky vyjíždět krátce před třetí odpoledne. Příjezd do Brna, Prahy a dalších českých měst bude ráno či dopoledne.

Přímý vlak z Brna do Chorvatska: v létě třikrát týdně, začal prodej jízdenek

V ceně jízdenky je zdarma zahrnutá rezervace místa i další benefity. „Jedním z tradičních benefitů cestování vlakem je občerstvení. Kromě standardní obsluhy ve vlaku je k dispozici služba předobjednávky jídel. Tu lze uskutečnit jak v rámci nákupu jízdenky, tak i k už zakoupené jízdence po přihlášení pod číslem jízdenky na našem webu nebo v mobilní aplikaci,” řekla manažerka mezinárodních projektů RegioJet Tereza Ptáčková. V nabídce jsou i nová jídla, jako například balkánský tradiční pokrm pljeskavica.

Kapacita vlaku je kolem 550 cestujících. Vlaky RegioJet vyjely do Chorvatska poprvé v roce 2020. „Celkem v obou směrech dohromady přepravíme každou sezonu okolo sto tisíc cestujících," vyčíslila už dříve Janoušek Kostřicová.

Dovolená u moře. Přímé vlaky do Chorvatska vyrazí v červnu. Z Brna i Břeclavi

Dříve do Chorvatska vypravovaly vlak i České dráhy, ale už s jeho provozem skončily. „Využít lze spoje, které chystají ve společné kooperaci slovenské železnice ZSSK a rakouské ÖBB. Nastoupit do těchto vlaků mohou cestující například v Bratislavě nebo ve Vídni. Do těchto stanic lze cestovat vlaky provozovanými v kooperaci Českých drah a slovenské železnice nebo Českých drah a rakouské ÖBB přímo z Brna do Vídně," zmínil nedávno mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.