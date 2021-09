V budově nemocnice je babybox v provozu od roku 2005. Umožňuje ženám v bezvýchodné zoufalé sociální situaci anonymně a beztrestně odložit své dítě a udělat pro něj v danou chvíli to nejlepší, tedy předat jej do bezpečného prostředí a náhradní rodinné péče. Babybox je trvale klimatizován a opatřen násobnou signalizací, zabezpečující okamžité zajištění dítěte.

Do kolébky dostala tradiční zlatý dukát s novorozeneckým číslem. V letošním roce je v Česku dvanáctým dítětem zachráněným z babyboxu. „Jsme rádi, že jej v nemocnici máme. Lidský život je jednou z nejvyšších priorit společnosti. Babyboxy životy nejen zachraňují, ale zároveň dávají odloženým dětem šanci na vyšší kvalitu života než by třeba měly v rodině, která je nechce, nebo později v dětských ústavech,“ sdělil ředitel nemocnice Pavel Piler.

Novorozeně zabalené do fialové deky našli zdravotníci v neděli krátce po půl čtvrté ráno v babyboxu brněnské Nemocnice Milosrdných bratří. Z babyboxu sestra novorozenou holčičku vyzvedla za 82 vteřin, v Brně se zatím jedná o dvacáté odložené novorozeně.

