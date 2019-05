Speciální stavba stojící před nádražím je složená z osmi takzvaných city bloků. „Čekárna nabízí kromě možnosti schovat se před nepříznivým počasím i mnoho dalších funkcí. Lidé můžou využít elektrické zásuvky či wifi připojení. Najdou tam také informační tabule s odjezdy vlaků,“ popsala brněnská primátorka Markéta Vaňková.

V nově otevřené čekárně se posadí sedmdesát cestujících, venku před ní dalších padesát lidí.

I S OBČERSTVENÍM

Před čekárnou lidé najdou také takzvané foodtrucky, kde si koupí jídlo či kávu. „Je to moc dobrý nápad a posun k lepšímu. Původní čekárna nedostačuje, chybí možnost pořádného občerstvení. Sama novinku ráda využiji,“ řekla Brňanka Dominika Jurášová, která pravidelně jezdí do Hodonína.

Jedna z částí nově otevřené čekárny je speciálně vyhrazená pro malé podnikatele a jejich značky. „Chceme je podporovat. Proto za snížené nájemné mohou vždy na deset dní představit svou práci a zviditelnit se,“ upozornil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Součástí čekárny je také představení budoucí čtvrti Trnitá. „Myšlenka na čekárnu vznikla už v roce 2016 při první výluce. Současně jsme chtěli prostor využít k propagaci nové čtvrti Trnitá, protože denně tudy projde patnáct až osmnáct tisíc lidí,“ vysvětlil brněnský městský architekt Michal Sedláček.

MODEL MOŽNÁ ZŮSTANE

Vlaková výluka, kvůli které nejezdí spoje přes hlavní brněnské nádraží, potrvá do letošního prosince. „Čekárnu máme v pronájmu. Na místě u dolního nádraží pravděpodobně nezůstane, protože po skončení výluky už tudy nebude chodit tolik lidí. Pokud bude mít úspěch informační část s modelem nové čtvrtě, budeme uvažovat o tom, kam model částečně přesunout, aby byl na veřejnosti,“ předeslala Vaňková.

Úprava čeká pravděpodobně o prázdninách také nádraží v brněnských Židenicích. „Brněnské komunikace plánují opravu sjezdu k nádraží i s propojením chodníku,“ napsal židenický místostarosta Petr Kunc na sociální síti.

Čekárna u brněnského dolního nádraží

- co: osm vzájemně propojených bloků, kromě čekárny i místo pro prezentaci malých brněnských živnostníků a model dlouho plánované čtvrti Trnitá

- kde: u brněnského dolního nádraží, poblíž zastávky autobusové linky číslo 61 spojující stanici s hlavním nádražím

- datum otevření: pondělí 13. 5. 2019

- důvod: kvůli vlakové výluce na hlavním nádraží

- vybavení: informační tabule, stoly a židle uvnitř pro zhruba sedmdesát lidí, okolo i takzvané foodtrucky nabízející občerstvení

- zeleň: zahradníci Veřejné zeleně města Brna v okolí čekárny vysadili 1400 sazenic různých květin

- budoucnost: čekárna je pronajatá, prozatím zůstane do letošního prosince, kdy má skončit výluka, zatím není jasné, co s ní bude dál a zda na místě nezůstanou jen některé její části