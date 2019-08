Radnice nyní tipuje vhodná místa. „Aplikace funguje tak, že děti načítají QR kódy nebo NFC čipy. Ty jsou rozmístěny v místech, které jsou v reálném světě pro děti zajímavé. Obecně to bývá na rozhlednách, památkách, sportovištích, knihovnách či různých kulturních akcích města,“ sdělil Stanislav Maar z odboru sociálního, kam rodinná politika spadá.

Zkušený pedagog Jindřich Bulín podobnou myšlenku vítá. „Je to dobrý nápad. Mnoho školáků totiž vysedává jen u počítače, což není dobře. Pokud by vytipovaná místa byla bezpečná a děti tam mohly dojít pěšky nebo dojet bezpečně na kole, je to správné,“ říká Bulín.