Ornitologové je sledují po celou dobu jejich života. „Jsou to tažné druhy, vyhledávají si na zimu oblasti, kde se uživí. V tomto případě bylo zajímavé, že jedno z mláďat se uchýlilo na rakousko-maďarské pomezí, což je známá oblast, kde orli zimují. Kdežto druhé se vydalo na jih a velmi krátkou dobu přeletělo polovinu Evropy a skončilo na Krétě,“ popsal pohyb opeřenců ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Na řeckém ostrově se vzácný pták zdržel až do dubna. Poté rychle zdolal osmnáct set kilometrů a vrátil se do oblasti svého vylíhnutí. „Tam se na začátku května vrátiloi první mládě. Orli sice v prvním roce života nehnízdí, už si ale pro to mohou obhlížet místa,“ podotkl Vermouzek.

Aktuálně se oba orli stále nacházejí v příhraničním kraji. „Mládě, které přiletělo z Kréty, krátce zaletělo i směrem k Brnu. Druhé udělalo okruh z Beskyd až nad Varšavu a skoro k moři přes Bělorusko, Ukrajinu se vrátilo zase na jižní Moravu,“ konstatoval ředitel.

I když se oba sourozenci zřejmě setkali, pro odborníky je hodnotné už jen zaznamenávání tras. „V posledních letech se zdá, že se orlům u nás daří, pokud nejsou ohroženi trávením. Evidujeme mezi pěti až deseti teritoriálními páry. Ne všechny ale mohou hnízdit. I když populace pomalu roste, jde o extrémně vzácného ptáka. Ohrožení byť jediného hnízda je kritické,“ upozornil Vermouzek.

O ochranu orlů před otravou se starají také speciálně vycvičení psi. I díky tomu loni žádný z těchto ptáků lidským přičiněním neuhynul. „Jiná zvířata, včetně ohrožených dravců, ale lidé tráví dál. Otravu prokáže buď laboratoř, nebo jsme ji mohli předpokládat podle polohy těla a mrtvého hmyzu v okolí,“ sdělila psovodka České společnosti ornitologické Klára Hlubocká, která se vyhledávání otrávených návnad a uhynulých živočichů věnuje.

První případ otravy zaznamenali na Moravě odborníci předloni u Bořetic na Břeclavsku. Opeřence z Maďarska našli díky satelitní vysílačce. „Potvrdili jsme, že pozřel jed. Nepodařilo se nám ale zjistit, jestli ho někdo úmyslně otrávil. Případ jsme odložili,“ sdělila dříve břeclavská policejní mluvčí Kamila Haraštová.