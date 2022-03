Na nevyhovující stav magistrát několikrát upozorňoval Brňan Lukáš Polický. „Ač se celá Tuřanka dělala nová, nebyl zřejmě čas lámat si hlavu, jak moc koncepční má být. Zůstaly tam nevyhovující nástupiště, ke kterým se nevejde celý autobus. Teď to vypadá, že by se to mohlo změnit, takže lidi už třeba nebudou muset vystupovat do hlíny,“ zamyslel se mladý muž.