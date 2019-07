Vlnu odporu vyvolal záměr vyškovského zooparku prodat tři koťata kočky bengálské bez průkazu původu. Vše odstartoval inzerát veterinářky zoologické zahrady. „Koťata kočky bengálské jsou už vhodná k odběru za pět tisíc korun,“ uvedla v něm.

Text vyvolal pozdvižení na facebookové stránce Množky a množírny v České republice. „Tam je to úplně normální. Není to poprvé, co množí,“ kritizovala zoologickou zahradu členka skupiny Alice Posoldová.

Zoo se důrazně ohradila. Na stejné sociální síti zveřejnila svůj nesouhlas. „Zcela popíráme možnost, že klameme chovatele a že by v naší zoo fungovala jakákoli množírna,“ stojí ve vyjádření.

Zahrada se hájí tvrzením, že zvířata nepochází z odchytu ve volné přírodě, takže prodej není problém. „Před několika lety pořídila zoo nepříbuzný pár domácí kočky bengálské ze soukromého chovu jako ukázku domestikované kočkovité šelmy, která nepochází z přírody,“ ujistila zoo.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA VE VYŠKOVĚ

- Zoologická zahrada má ve své péči více než sto druhů zvířat.

- Má své vlastní včelstvo, o které se starají kvalifikovaní včelaři.

- K dispozici jsou dva zoologové a jeden veterinář.

- Součástí zoo je i dinopark pro rodiny s dětmi.

- Od roku 2004 mezi dinoparkem a zooparkem převáží návštěvníky vláček.

K celé situaci se navíc vyjádřil veterinář zoologické zahrady Ivo Hylák. „Sloužím tady již sedmadvacet let a nikdy by mě nenapadlo, že by snad zoo fungovala jako množírna,“ prohlásil.

Kočka bengálská není jediný zvířecí druh, který ve vyškovské zoo prodávají soukromým chovatelům. „V zoo je několik chovných skupin zvířat, u všech postupujeme obdobným způsobem. Poslání naší zoologické zahrady je ukázat návštěvníkům přirozený odchov zvířat,“ zakončila své prohlášení zoologická zahrada.

K prodeji exotických zvířat soukromým chovatelům se vyjádřila kurátorka savců brněnské zoo Dorota Gremlicová. „Za určitých podmínek jsou komplikace s převážením a prodejem zvířat ze zoo. Záleží hlavně na podmínkách, které může chovatel nabídnout,“ informovala.

Objevilo se víc lidí nespokojených s činností zahrady. „Nemůžou tvrdit, že je to kočka bengálská, když nemá průkaz původu. V tom případě je to pěkně drahá kočka domácí,“ komentovala třeba Tereza Peřinová.

Petra Soustružníková z Vyškova se zoo nesouhlasí vůbec. „Raději ať jdou zvířata k soukromým chovatelům, tam jim bude lépe než v zoo,“ tvrdila.

JAKUB JUREK