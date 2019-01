Vyškov – Sto padesát milionů korun proteče ve Vyškově ročně výherními automaty. Město se vzhledem k sociopatologickým jevům, které hazard provázejí, rozhodlo veškeré výherní automaty a videoloterijní terminály zakázat. S platností od začátku roku 2015.

Ilustrační foto | Foto: Z archivu Deníku

K této variantě se přiklonili na svém posledním zasedání zastupitelé. „Založili jsme na radnici pracovní skupinu odborníků, která vypracovala čtyři varianty, jak hazard ve městě řešit. Museli jsme brát v úvahu, že přestože hazard městu navyšuje příjmy, způsobuje vážné problémy v rodinách, dluhy a další sociopatologické jevy," vysvětlil místostarosta Vyškova Karel Jurka.

Nakonec se podle něj zastupitelé přiklonili k první variantě, která plánuje zakázat hazard od roku 2015. „Díky tomu bychom se měli vyhnout možným žalobám kvůli zrušeným investicím od provozovatelů," vysvětlil výhody této možnosti Jurka.

Město teď čeká příprava obecně závazné vyhlášky, která posléze půjde na schvalování do zastupitelstva. „Nechtěli bychom, aby byl v budoucnu náš rozpočet postavený na pochybných příjmech z hazardu. Tříletá lhůta je podle mě dostatečná k přehodnocení příjmové i výdajové části rozpočtu," podotkl místostarosta Roman Celý.

Zastupitelé se na potřebě regulovat hazard ve městě shodli. „Jsem pro úplný zákaz. Tříletá lhůta do začátku jeho platnost mi připadá adekvátní, pokud je takto daná zákonem. Myslím si, že ty peníze, které by město z hazardu případně získalo, jsou hříšné, navíc je s hazardem spojená i kriminalita a další negativní jevy, takže rozhodnutí zakázat automaty je jedině dobré," soudí například opoziční zastupitelka Lenka Obořilová.

Také opoziční zastupitel Dalibor Valín s regulací hazardu souhlasí, podle něj je ovšem nutné ještě celou věc pořádně probrat. „Příjmy, které by město mělo z hazardu podle ministerstva financí míst, nejsou nijak malé, materiál z ministerstva mluvil o zhruba deseti milionech korun. Je to tedy boj mezi morálkou a ekonomikou," podotkl Valín.

Hazard při návrzích na jeho omezení znamenal pouze hrací automaty. „Jde o hry provozované prostřednictvím technických herních zařízení, ne tedy například kursové sázky, číselné loterie nebo prodej stíracích losů. Tady totiž předpokládáme minimální společenskou nebezpečnost," upřesnil místostarosta Jur­ka.

Regulaci hazardu města na Vyškovsku a jihu Moravy řeší v posledních letech čím dál víc. Musejí se přitom rozhodovat, jestli jít cestou vylepšení rozpočtu, do kterého hazard přispívá, nebo se snažit ho regulovat kvůli jeho společenské nebezpečnosti.

Stejně jako Vyškov postupovalo loni koncem roku i Brno. Zastupitelé odsouhlasili vyhlášku, která navazuje na rozhodnutí městských částí zakázat hazard na jejich územích. Automaty by tak měly zmizet do tří let, což je ochranná lhůta, kterou určuje ministerstvo financí.