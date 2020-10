Výpadek příjmů zalepí z peněz lidí. Jihomoravská města zvyšují daň z nemovitosti

Majitelé si příští rok v některých městech a obcích na jihu Moravy připlatí na dani z nemovitosti. Reagují tam i na dopady koronavirové krize, která připravuje městské rozpočty o miliony. „Obyčejný člověk musí sehnat někde peníze, aby se zaplatilo to, za co sám nemůže,“ komentovala to třeba Věra Macháčková.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Výši roční daně ovlivňuje také místní koeficient. Ve Slavkově ho změní z jedničky na dvojku. Například majitel rodinného domu, který dosud platil 320 korun ročně, tak uhradí v květnu 600. Do městské pokladny přibude o téměř šest milionů navíc. „Udržíme za ně zejména svoz a zpracování biologického odpadu. Bohužel nás čekají i možné další výpadky kvůli rušení superhrubé mzdy,“ doplnil starosta Michal Boudný. Ekonom Lukáš Kovandy ve Slavkově usoudili, že nelze neustále škrtat na provozních výdajích, jestliže chtějí udržet investice. Podobný postup očekává i jinde jako dlouhodobější trend. „Další „pokračování“ zvyšování daně z nemovitosti mohou obyvatelé řady měst očekávat hned zkraje příštího roku. Důvodem je tentokrát to, že obecní kasy se kvůli ekonomickým dopadům šíření koronaviru a kvůli souvisejícím protipandemickým opatřením vyprazdňují. Potvrzuje se tedy to, nač již delší dobu upozorňují ekonomové: za současné rekordní zadlužování české vlády a veřejných rozpočtů obecně zaplatí nakonec řadový občan, právě vyššími daněmi,“ komentoval situaci Kovanda. 302lůžková polní nemocnice v Brně: potřeba do dvou týdnů, a ani nemusí stačit Přečíst článek › K navýšení daně z nemovitosti v příštím roce přistupuje také městys Drásov na Brněnsku nejen z důvodu dlouhodobých investic. „Zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku, která upravuje koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí. Koeficienty jsou upraveny pro mírné zvýšení daní z nemovitosti u rodinných domů, kde jsou lidé trvale hlášeni k pobytu. Větší daňovou zátěž pak ponesou majitelé rekreačních objektů. Do této kategorie spadají též rodinné domy, ve kterých nejsou osoby hlášené k trvalému pobytu, garáže a objekty využívané převážně k podnikání,“ informovala starostka Martina Bočková. Dle propočtu finančního úřadu, oddělení majetkových daní, by mohl daňový výnos z daně z nemovitých věcí být pro městys Drásov o 1,33 milionu větší. V Blížkovicích na Znojemsku vnímají daň jako mimořádné opatření. „Náš městys ještě nikdy v historii, na rozdíl od jiných obcí a měst, ke zvýšení daně z nemovitostí nepřistoupil. Při tomto procesu jsme postupovali uvážlivě a to tak, že jsme snížili koeficient obce z původní hodnoty 1,4 na 1. Tím pádem navýšení daně méně postihlo vlastníky domů a rovněž zemědělská půda není součástí zvýšení daně. Navýšení příjmů z této daně očekáváme zhruba jeden a půl milionu korun,“ dodala starostka městyse Šárka Ježková. Sběr hroznů na vlastní kůži: Strach z ustřihnutých prstů, říká redaktor Deníku Přečíst článek › Města a obce nyní musejí škrtat investiční výdaje a šetřit na svých běžných výdajích. „Vypořádávají se s výpadkem sdílených daní, který nastal v důsledku koronavirové krize. Mnohde ale nebudou škrty a šetření stačit, takže daná obec či město přistoupí ke zvýšení daně z nemovitostí. Daň musí každoročně hradit vlastníci bytů, domů, staveb a pozemků. Veškeré vybrané peníze zůstávají městům,“ popsal ekonom Kovanda. O změnách v dani z nemovitosti zatím v kraji neuvažují největší města. „V aktuálně připravované verzi návrhu rozpočtu Znojma na příští rok se zvýšením daně z nemovitosti nepočítáme. Zůstává ve stejné výši,“ odpověděla na dotaz Deníku znojemský mluvčí Zuzana Pastrňáková. Mnohé obce se přitom už loni rozhodly uplatnit od začátku letošního roku, tedy ještě před úderem koronaviru, takzvaný místní koeficient, kterým se násobí dosavadní daň, a to dvakrát až pětkrát. „Této možnosti zatím v České republice využila řádově procenta obcí. Jde přitom zejména o krajská města, z nichž se k tomuto kroku odhodlala téměř polovina. Na dvojnásobek stoupla daň z nemovitostí například v Pardubicích či Karlových Varech, trojnásobek oproti loňsku platí obyvatelé Hradce Králové a Ústí nad Labem. Podle velikosti města a míry zvýšení daně se výnosy pro městské rozpočty mohou pohybovat v řádech až desítek milionů korun,“ přiblížil celostátní situaci Kovanda. Brněnské hotely jako místa "duchů": pokoje za půlku ceny i chvíli jako kanceláře Přečíst článek › Motivace přitom mohou být různorodé. Souvisejí se získáním nových prostředků, ale například s omezením nevyužívaných objektů. Opatření navíc mohou města kombinovat s dalšími. V Adamově tak navýšili zastupitelé daň z nemovitosti už loni, zároveň s tím ale zrušili poplatky za odpad. Někteří místní si od toho slibují řešení problémů s garážemi, které jejich majitelé ponechávají bez užitku nebo jako skladiště, zatímco chybí místa na parkování. „Nyní mají všichni plátci rovnocenné postavení. Většina zastupitelů se ale dohodla, že výsledky změn posoudíme za dva až tři roky od zavedení. Nyní to je ještě předčasné,“ dodal místostarosta Adamova Roman Pilát.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu