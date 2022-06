O několik let chátrající budovu nyní pečuje ostrovačický farář Ludvík Bradáč. Navazuje přímo na faru u tamního kostela svatého Jana Křtitele a svatého Václava. „Od roku 2016 se pomalu opravuje. Nedávno dostala nový krov, střechu i stabilizované základy. Sklepní prostory prelatury mají nové osvětlení a jsou připraveny na Noc kostelů,“ informoval farář.

Projekt dvoukřídlé patrové rezidence s arkádovou chodbou podle klášterní tradice vypracoval známý architekt Jan Blažej Santini-Aichl, mimo jiné tvůrce komplexu Zelená hora ve Žďáru nad Sázavou, která je na seznamu památek chráněných UNESCO. „Zda se při stavbě rezidence opravdu použil nedochovaný Santiniho plán, nelze dnes potvrdit ani vyvrátit,“ sdělil Bradáč.

Do dnešní doby se zachovalo pouze jedno křídlo obytného objektu. „Mniši sem jezdívali odpočívat na prázdniny nebo se zde schovávali před válečnými konflikty na přelomu 17. a 18. století. Jedno křídlo rezidence za neznámých okolností zaniklo v první polovině 19. století, čímž se narušila statika stavby,“ doplnil farář.

Vzácné malby

Na Noc kostelů, která se koná v pátek 10. června, plánuje ostrovačický starosta Tomáš Hájek komentovanou prohlídku prelatury. „Lidé uvidí aktuální stav budovy, která nebyla zhruba 150 let užívána. Navštíví půdu se zrekonstruovaným střešním krovem, v podzemí upravené a nasvícené sklepní prostory a v mezipatře společenské místnosti benediktinů s nástěnnými malbami. Uvnitř prelatury se také nachází kaple s nástropní freskou s alegorií Boží moudrosti a s oltářem z roku 1765,“ vyjmenoval starosta.

Barokní budovu obdivuje i stavební inženýr Gustav Zlatý. „S objektem dlouhou dobu nikdo nic nedělal, neuskutečnily se tam žádné přestavby, takže se do dnešní doby zachovala tehdejší architektura, a to je to nejcennější. Určitě zajímavé jsou i dochované nástěnné malby,“ uvedl odborník.

Ostrovačická prelatura měla být podle Zlatého v minulosti několikrát zbouraná. „Poprvé o demolici informoval památkový úřad v roce 1955. O deset let později bylo bourání navrženo úředníky Okresního národního výboru. Naposledy doporučil rezidenci strhnout v roce 1989 soudní znalec na základě stavebně technického posudku. Budova toto všechno přežila a zdá se, že nejhorší má snad za sebou,“ uzavřel stavební inženýr.

Stavba je chráněna jako kulturní památka České republiky. Pokud se podaří celý objekt opravit, tak se do budoucna může stát součástí kulturních aktivit místních lidí.