Nejdřív se dopustil jednání morálně neslučitelného s posláním pedagoga. Poté na svou obranu mobilizoval jím vyučované třídy. Později byl propuštěn a od té doby se pouze mstí, když poškozuje dobré jméno školy i pedagogického sboru. Tak popsal případ konce učitele ekonomie Radima Poláška z Obchodní akademie v Kotlářské ulici v Brně tamní vyučující němčiny Tomáš Butala. O následcích lednového propuštění mezi žáky oblíbeného učitele hlavně v podobě přetrvávajícího sporu mezi vedením školy, studenty a rodiči už Deník Rovnost informoval jako první ve středu. Na obranu zástupců školského zařízení se veřejně postavilo několik pedagogů.

„Pan Polášek předem vytušil, že ho čekají problémy a mobilizoval na svou obranu třídy, v nichž učil. A toto považuji za nejhorší selhání. Ve chvíli, kdy začal zatahovat do pracovněprávních záležitostí žáky, ztratil v mých očích jakýkoliv kredit,“ řekl Butala.

Polášek slova o mobilizaci studentů na svou obranu a následné mstě škole a ostatním pedagogům odmítl. „Je to absolutní nesmysl, jediným poškozeným jsem já. Pro školu jsem za ty roky udělal první poslední. Proto za mě bojují studenti i rodiče, proč by jinak dělali něco takového?“ uvedl Polášek.

Žáci ho podpořili peticí se stovkami podpisů. Někteří si na protest při online vyučování dali jako profilový obrázek Poláškův obličej, což se u některých kantorů nesetkalo s pochopením. „Jestli tady chcete dál studovat, oddělejte to,“ rozkázala žákům při hodině zástupkyně ředitele Hana Nezhodová. Tajně pořízené záznamy online výuky má Deník Rovnost k dispozici.

Předsedkyně předmětové komise tělesné výchovy a zeměpisu Eva Svitavská odmítla, že se kvůli profilové fotce s učitelem jednalo o vyhrožování studentům. „Při online hodinách se žáci přihlásí, mají vypnuté kamery, to nevadí, mají tam obrázek, ale místo abyste koukal na žáky, tak koukáte na obrázek bývalého kolegy. Není to zcela zvláštní? Potom si myslíte, že máte hodinu s ním a ne s žáky. Pak možná někdo poznamená, že by bylo dobré, aby si tam dali svoji fotku - jsou přece mladí a krásní, a tím se nám i připomenou. A to přece není vyhrožování," prohlásila.

V reakci na bouřlivou atmosféru vznikla i další petice, za odstoupení ředitele Lukáše Zouhara. Ten čelí kritice, že dostatečně nevysvětlil výpověď udělenou Poláškovi. „Výpovědní důvody představují vážné porušení pracovní kázně při plnění pracovních povinností a jsou neslučitelné s výkonem práce pedagoga," řekl před pár dny Deníku Rovnost Zouhar.

Na petici reagovali vyučující

Důvodem této petice organizované rodiči studentů byly i problémy s online výukou. Na petenty ve společném prohlášení adresovaném krajskému náměstku pro vzdělávání Jiřímu Nantlovi reagovalo 12. března osmapadesát pedagogů. „Text petice hrubým způsobem znevažuje naši práci a poškozuje dobrou pověst naší školy, což se nás hluboce dotýká. Zaměstnanci i vedení ze sebe již mnoho měsíců vydávají maximum ve snaze zajistit co nejkvalitnější distanční výuku pro žáky a studenty naší školy a co nejvíce tak zmírnit negativní dopady přetrvávající pandemie na jejich vzdělávání,“ zmínili v ní vyučující.

Situaci na škole řešila na základě stížnosti Česká školní inspekce. „Jejím předmětem byla organizace online synchronní formy distančního vzdělávání v prvním pololetí letošního školního roku, dále také kontrola jeho průběhu vedením školy, personální zajištění vzdělávání v odborných předmětech a omezení činnosti žákovského parlamentu. Prošetřovali jsme také postup ředitele školy při řešení podnětu zákonných zástupců žáků, kteří poukazovali na nevhodné jednání konkrétních vyučujících," upřesnil náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Výsledek vyšetřování stížnosti není dosud známý, protože inspektoři ho momentálně dokončují. „V následujících dnech ho předáme zřizovateli školy a zašleme na vědomí stěžovatelům a škole. Protože se tak ale dosud nestalo, nemohu nyní sdělit výsledek šetření, nejprve se s ním musí seznámit dotčené osoby," doplnil Andrys.

Uklidnit situaci na škole plánuje Nantl, který v této věci zastupuje Jihomoravský kraj jako zřizovatele zařízení, v pondělí. Přes ředitele Zouhara svolal jednání, kam byli pozváni zástupci orgánů školy, odborů, žákovského parlamentu i petičních výborů. „Aktéry vyzvu, abychom se o té situaci rozumně bavili. Teď je to spíše papírová válka. Rád bych, aby se to uklidnilo,“ shrnul nedávno Nantl.

Situace na Obchodní akademii v Kotlářské v kostce:



- V lednu dostal výpověď učitel ekonomie Radim Polášek.

- Na protest kvůli jeho vyhazovu si někteří studenti při online vyučování nastavili jeho obličej jako profilovou fotku, někteří vyučující jim kvůli tomu vyhrožovali znepříjemněním studia.

- Na podporu Poláška vytvořili žáci petici, která má stovky podpisů.

- Rodiče v petici žádali odstoupení ředitele školy Lukáše Zouhara.

- Ve společném prohlášení adresovaném krajskému náměstkovi Jiřímu Nantlovi se 58 vyučujících postavilo za představitele školy.