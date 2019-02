Jižní Morava - Mělo bruslařům nabídnout alternativu k zimnímu stadionu ve Znojmě. Jenže největší umělé kluziště na jižní Moravě kritizuje jak místní opozice, tak mnozí obyvatelé.

Umělou plochu pro bruslení si ve Znojmě vyzkoušel Milan Škaroupka se svojí dcerou. „Není to ono. Prostě to nejede. Povrch navíc klouže, takže bruslař nemůže pořádně zabrat do stran. Když spadnete, zůstává na oděvu prach, jako když se řeže umělá hmota,“ popsal své dojmy.



Není sám, kdo největší umělé kluziště na jižní Moravě i v republice kritizuje. Přestože vstup na něj je zdarma. Někteří znojemští bruslaři a především tamní opozice hovoří o vyhozených milionech korun. „Uvítali bychom, kdyby radnice opět zprovoznila klasické venkovní kluziště, které bývalo u Sokolské ulice,“ dodal Škaroupka.





Vedení Znojma umělé kluziště na Horním náměstí pořídilo před dvěma roky jako alternativu pro veřejné bruslení. Za tři a půl milionu korun. Najít totiž čas pro bruslení na zimním stadionu je ve Znojmě problém, stejně jako v ostatních městech Jihomoravského kraje.



Menší venkovní kluziště Znojmo kvůli poruchám před třemi roky uzavřelo. „Proto jsme se rozhodli koupit ekologičtější a praktičtější velké umělé kluziště. Počítali jsme s tím, že bude součástí Adventu v centru města. Povrch není ideální, není to led. Ale je to další nabídka v seznamu sportovišť pro obyvatele města,“ připomněl znojemský starosta Jan Grois.



Opoziční zastupitelé nyní tvrdí, že kluziště se ještě prodraží. „S velkou pompou radnice představila kluziště jako skvělý nápad, ale lidé tam nechodí. Po první sezoně se kluziště ukázalo jako nefunkční. Místo, abychom si pečlivě vše rozmysleli, budeme stejnou věc platit několikrát,“ obává se šéf sdružení Pro Znojmo Lukáš David.





Další okresní města v jihomoravském příhraničí nabízejí bruslařům ke sklouznutí převážně ledovou plochu na zimních stadionech. Například v Břeclavi si však lidé stěžují na málo vymezeného času pro veřejné bruslení. „Hokejisté své tréninky a zápasy mít musí, takže času pro veřejnosti nazbyt není,“ reagoval správce břeclavského zimního stadionu Ivo Gabriška.

Podle informací Deníku Rovnost město o umělém kluzišti neuvažuje. Obdobná situace je také v Hodoníně.



Přednost bruslení pod širým nebem dává s dětmi například Michal Juříček z Adamova na Blanensku. „Když nemrzne a nedá se tak bruslit venku, na zimní stadion, také občas jezdíme. Ale většinou tam bývá narváno a moc si to neužijeme,“ uvedl muž.



Dává však přednost venkovnímu bruslení. „Když zamrzlo, město letos vytvořilo menší kluziště na sídlišti kousek od našeho domu. Tam jsme bruslili několikrát a byla to paráda,“ pochvaloval si Juříček.

Zájemci se na Blanensku nejen v zimě mohou sklouznout na krytých stadionech v Blansku a Boskovicích. Hodina veřejného bruslení stojí v okresním městě čtyřicet korun, v Boskovicích třicet.

Na Vyškovsku je nyní nefunkční venkovní kluziště Rozvíz v Ivanovicích na Hané. Ke zprovoznění podle správců potřebuje několik dní trvající mráz.