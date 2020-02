Pohádkově pojaté video sleduje mladého Janka, kterého otec vyšle do světa na zkušenou. „Janek poté při studiu na brněnské technice nejen že zkouší moderní technologie, jako je 3D skenování obrazu nebo robotický barman, ale dokonce předběhne dobu sestrojením holografického pasteveckého psa. V roce 2025 se vrací zpět do svého rodiště, kde po otci přebírá hospodářství, nově ale významně technologicky vylepšené," popsala za univerzitu Tereza Kadrnožková.

Video se natáčelo na téměř deseti místech včetně skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. V hlavní roli se vedle Jana Valeše představuje Cyril Drozda, který si zahrál například v seriálu Most!.

Studium má smysl, vzkazuje nová kampaň VUT

Motem nové kampaně školy je "Studium má smysl". „Jak ukazuje nejnovější průzkum mezi absolventy brněnské techniky, 87 procent z nich by dnes podle jejich zkušeností nebylo profesně na takové úrovni, na jakou se dostali díky studiu zde. Kampaň zároveň akcentuje to, že zhruba polovina absolventů se po úspěšném studiu vrací zpět do svého kraje, kde může díky nabytým vědomostem a zkušenostem regionu významně pomoci," upřesnila Kadrnožková.

Kampaň se proto zaměřuje nejen na uchazeče o studium, ale také na samotné studenty a následně i absolventy. Třetina vystudovaných uvedla, že jejich motivací pro návrat do rodného kraje byla zajímavá pracovní nabídka. Dalších dvanáct procent se vracelo kvůli rodinnému podnikání stejně jako hlavní hrdina v kampaňovém videu. „Naprostá většina absolventů uvedla, že jim trvalo nejdéle tři měsíce od ukončení studia, než si našli práci. Téměř sedmdesát procent přitom pracovalo už při studiu,“ vyzdvihuje koordinátorka kampaně VUT Valerie Tomašíková.

Zástupci brněnské techniky přitom upozorňují, že návrat do rodného kraje nemusí pro absolventy znamenat nedostatek odborných pracovních pozic či nízké ohodnocení. „Díky tomu, že je dnes svět globální a provázaný internetem, nemusíte sedět v Kalifornii, abyste ovlivňovali dění ve světě elektroniky. Můžete být v Rožnově nebo v Brně, a i tak můžete mít řadu mezinárodních patentů,“ potvrzuje absolvent Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Radek Václavík.

Sám je dnes ředitelem vývoje firmy ON Semiconductor. Jeden z největších producentů polovodičů na světě sídlí v Rožnově pod Radhoštěm a kamerové čipy z jejich výroby si vybrali filmaři i pro natáčení velkofilmu Avengers: Endgame.