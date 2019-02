Všude byla spousta krve, vzpomínal Gentleman silnic. Zachránil život motorkáři

Brno - Z cesty z práce domů se v jeden okamžik stal boj o život. Náraz do dodávky vymrštil motorkáře Hynka Mádla do vzduchu a způsobil mu vážná poranění nohy a tepenné krvácení. „Moje zranění byla natolik vážná, že bych tady bez pomoci lidí, kteří u mne zastavili, nejspíš nebyl,“ děkoval Mádl. Jeho zachránci za to v úterý dostali titul Gentleman silnic a odnesli si pamětní plakety od policistů.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte



3 fotografie v galerii › Milan Herzog (vlevo) převzal ocenění Gentleman silnic za sebe i svou kamarádku Pavlu. Předávání ocenění se zúčastnil také zachráněný motorkář Hynek Mádl (uprostřed) a v lednu oceněný hasič Jiří Oharek (vpravo). | Foto: Deník / Mariya Ostrenková

Nehoda se udála loni v létě v brněnské Bauerově ulici. „Když se právník Mádl vracel od soudu domů na motorce, dodávka před ním se najednou bez varování rozhodla změnit směr. Řidič motorky neměl šanci zareagovat a do auta čelně narazil,“ popsal nehodu mluvčí policie Bohumil Malášek. Chřipka má další oběť. Zemřel třetí člověk, další čtyři jsou v kritickém stavu Přečíst článek › Zraněného nenechali vykrvácet další dva motorkáři, před jejichž očima se nehoda odehrála. Milan Herzog se svou kamarádkou Pavlou hned zraněnému muži první pomoc poskytli. „I když jsme u Hynka byli v řadě sekund, všude už byla spousta krve. Krvácení jsme se snažili zastavit rukama, pak jsem vzal pásek a ránu zaškrtil. Měl jsem pocit, jako by se zpomalil čas,“ vyprávěl Herzog.



U nehody po chvíli zastavil také hasič v civilu Jiří Oharek, který vystřídal zasahující motorkáře. Titul Gentleman silnic získal již v lednu. „Jsem vděčen všem těm, kdo poskytovali první pomoc na místě. Jsem rád, že existuje něco jako projekt Gentleman silnic, který podporuje veřejnost překonat strach, zastavit a pomoc poskytnout,“ řekl zraněný motorkář Mádl. Připlouvá Poslední loď. Brno navštíví i autor očekávaného muzikálu roku Sting Přečíst článek ›



Podle šéfa krajského policejního ředitelství Leoše Tržila se zatím poskytování pomoci při nehodách ještě nestalo pravidlem. „Řešíme spoustu případů lhostejnosti na místě nehody kdy řidiči projíždějí kolem. Projekt Gentleman silnic má motivovat řidiče, aby si pomáhali. Kdokoli se může ocitnout v podobné situaci a podobný pohotový zásah zachrání lidský život,“ řekl ředitel. MARIYA OSTRENKOVÁ

Autor: Redakce