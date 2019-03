Po vzoru velkých zámeckých zahrad světového formátu se památkáři rozhodli zpoplatnit vstup i do té lednické. Třicet korun budou lidé vhazovat do jednoho z celkem šesti terminálů rozmístěných u vstupů do tamního parku.

Zjištění Deníku potvrdila i kastelánka lednického zámku Ivana Holásková. „Je to tak. Platit budou lidé zhruba od května prostřednictvím automatů, u kterých si zakoupí vstupenku do areálu,“ popsala Holásková.

Důvodů ke zpoplatnění vstupu bylo hned několik. „Jedním z hlavních je ekonomická stránka věci. Údržba parku je stále finančně náročnější. Navíc v celosvětovém měřítku jsme byli spíše výjimka – většina parků našeho typu je dávno zpoplatněných,“ vysvětlila kastelánka.

Tím, že zaplatí vstup, si podle ní lidé i uvědomí, do jak vzácného a mimořádného prostředí vstupují. „Mnozí si toho stále neváží a park ničí,“ podotkla kastelánka.

platba za vstup do zámeckého parku

Za vstup do parku si lidé zaplatí pravděpodobně už od letošního května.

- K dispozici jim bude v různých částech parku celkem šest vstupních platebních terminálů. Zpočátku i s kontrolující obsluhou.

- Jednorázové vstupné má být třicet korun za osobu.

- Děti do patnácti let mají mít vstup zcela zdarma.

- Obyvatelé Lednice a její pravidelní návštěvníci dostanou možnost zakoupit si roční permanentku za dvě stě korun.

O zavedení terminálů vědí už i na tamní radnici. „Před časem mě o tom informovali památkáři. Neskrýval jsem, že to vidím jako komplikaci. Ze setkání jsem však nabyl dojmu, že se nás na názor neptají,“ uvedl lednický starosta Libor Kabát.

Toto téma hodlá otevřít i na dubnovém zasedání zastupitelstva obce. „Pokusím se shromáždit většinový názor a ten poté památkářům předložím,“ doplnil Kabát.

Vůči automatům je skeptický. „Ekonomicky mi to smysl nedává. Pokud chtějí park zpoplatnit, bylo by rozumné zkusit to bez terminálů, které jsou drahé. Smutné by bylo, kdyby po čase zjistili, že musejí zdražit, protože se jim vložené peníze nevracejí,“ zamyslel se Kabát.

Pro hladký průchod terminály a případnou kontrolu počítá správa zámku s obsluhou. „Věřím, že budou lidé uvědomělí a nebudou podvádět. Rozjezd bude ale asi složitější,“ je si vědomá kastelánka.

Některé vstupy do zámeckého parku jeho správci zcela uzavřou. „Půjde například o boční branku při příjezdu od Podivína. Od Janohradu se pak lidé do areálu dostanou pouze jedním vstupem,“ přiblížila Holásková.

O velké omezení podle ní nepůjde. „Lidé by si měli uvědomit, že nejde o městský park. Je úžasné ho mít k dispozici a moci se v něm projít. I proto nabízíme permanentky,“ nastínila místním možnosti kastelánka.

Že by do zámku kvůli zpoplatnění parku přišlo méně lidí, si starosta Kabát nemyslí. „Určitě o tom ale začnou uvažovat,“ domnívá se.

Ivan Andel ze Znojma, který zámecký park dobře zná, s jeho zpoplatněním veskrze souhlasí. „Jezdíváme tam na kolo. V zahraničí je podobné symbolické zpoplatnění zcela běžné a vůbec by mi nevadilo. Viděl bych jako reálnou částku například dvacet korun pro pěší a třicet za cyklistu, protože kola cestičky přeci jen poškozují,“ řekl Andel.