„Trest vykoná ve věznici se zvýšenou ostrahou. Obžalovaný se proti rozsudku odvolal," sdělila mluvčí soudu Klára Belkovová.

Zdroj: Terezie Sekáčová

Událost se stala 26. ledna večer. Policie případ nejprve vyšetřovala jako usmrcení z nedbalosti, případ ale překvalifikovala později na vraždu s rozmyslem. Muž podle obžaloby ve společné domácnosti tři roky fyzicky týral svojí družku.

Osobní spory vyvrcholily usmrcením měsíčního novorozence. „Obžalovaný poté, co zjistil, že od něj družka chce odejít, jí vytrhl jejich dceru, která byla zabalené v dece a vylezl s ní na parapet okna a dostal se s ní ven," uvedla předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová.

Byt se nacházel ve třetím patře, pod oknem ale byla střecha obchodu. Dítě bylo podle soudkyně ve výšce nejméně 360 centimetrů nad střechou obchodu, na kterou spadlo. Záchranáři na místo dorazili za několik minut, dítě převezli do nemocnice v kritickém stavu, v nemocnici ale zemřelo. Soudkyně uvedla, že muž si byl vědomý, že dítě může spadnout.

Zda Čonka novorozence usmrtil úmyslně nebo nešťastnou náhodou bylo předmětem dokazování. Projednávání případu se konalo bez účasti veřejnosti.

Kromě vraždy soud uznal muže vinným i z dlouhodobého týrání družky. Podle rozsudku jí jednou až dvakrát týdně fyzicky napadal, fackoval ji, pěstí ji bil do obličeje, přestože věděl, že je těhotná. Také ji někdy přivazoval k radiátoru a vulgárně jí nadával. Přikazoval jí, co může a nemůže dělat, nepouštěl jí do zaměstnání, jednou ji na celý den zamknul v místnosti bez přístupu k vodě či toaletě.