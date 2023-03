Našli se dokonce i tací, kteří by projekt rovnou zakázali. Myšlenku zdůvodňují zejména nedostatečným apelem na ekologii, lahve se totiž namísto běžným sešlápnutím nohou lisují strojem, což vyžaduje elektřinu na provoz a materiál na výrobu mašiny. „Nápad dále nabádá lidi ke koupi většinou naprosto nevhodných balení slazených vod, například půl litrových a litrových, a to formou slev, čili pak ve výsledku generují ještě více plastu,“ rozhořčil se třeba Miroslav Hausknecht.

Podobný názor má na novinku Lidlu v líšeňské Trnkově ulici rovněž Zuzana Ševčíková. „Velmi nevydařené. Nesnáším odměnu pro zákazníka formou slevy. V devětadevadesáti procentech je to sleva na něco, co nejde prodat a pokud je to sleva na něco, co je opět v plastu, tak je to zcela mimo smysl celého projektu. S ekologií tento výkřik do tmy nemá nic společného. Proto tohle nebudu podporovat. Zajímavé, že v jiných státech to uchopili úplně jinak a tady z nás opět dělají hlupáky,“ pokrčila rameny Brňanka.

VIDEO: Vracení PET lahví. Podívejte se, jak zkoušejí novinku v obchodě v Brně

Řada lidí zkritizovala mimo jiné způsob odměn, kterým je aktuálně slevový kupón na vybraný sortiment, typicky další balené vody. „Zákazníci mohou přinést k zpětnému odběru jakékoliv plastové lahve či plechovky, které se standardně v Česku prodávají. Vracení není navázáno na povinnost nákupu dalších nápojů. Klíčové je, aby zákazníci vraceli plechovky a PET lahve nesešlápnuté a rovněž bez tekutin. Automaty nicméně přijmou i nápojové obaly s mírnými deformacemi. Do automatů se pak nesmí vracet znečištěné nápojové obaly,“ uvedla mluvčí supermarketu Lidl Barbora Jirků.

Aby zákazník slevu získal, musí vrátit nejméně šest plastových lahví nebo plechovek. Poté, co klient obsah vloží do automatu a zmáčkne tlačítko, obdrží lístek s potvrzením, jehož součástí je i slevový kupón. „Každý měsíc poskytne Lidl dvacetiprocentní slevu na různé druhy balených vod, o čemž budou zákazníci informováni prostřednictvím plakátu u vstupu do prodejny i přímo na prodejní ploše u konkrétních produktů. Na závěr zákazník předloží slevový kupon při placení u pokladny a sleva bude načtena, maximálně však na tucet lahví na jeden nákup,“ pokračovala Jirků.

Zkušební vracení PET lahví a plechovek: od února nově i v brněnském supermarketu

Po vlně kritiky se obchodník snažil poukázat na celkový kontext. Pokud by za obaly vyplácel peníze nebo poskytoval slevy na celý nákup, nastavení jejich záměru by se změnilo z původně udržitelného k pouhému byznysu. Každý, kdo by tak na ulici našel PET lahev nebo plechovku, by ji mohl donést do automatu a inkasovat za ni neadekvátní odměnu. „Tento systém by dále závažně dopadl na města, která nám spuštění pilotního projektu umožnila, jelikož by zde docházelo k neudržitelnému rabování žlutých popelnic na plastový odpad, přičemž by v okolí vznikal nekontrolovatelný nepořádek. Jsme přesvědčeni, že aktuálně je model nastaven přesně tak, aby splnil zamýšlený účel,“ ujistila mluvčí obchodu Jirků.

V nejbližší době plánuje společnost rozšíření systému do Karlových Varů a Pardubic, nyní mohou lidé vrátit obal v šesti prodejnách po celém Česku. „Líbí se mi spíše koncept zálohované plastové lahve, jaký mají třeba v Chorvatsku. Ale nechápu, proč vracet lahve, abych dostala slevu na další nákup a ke všemu malých vod, tedy ještě více plastu. Za mě se tedy jedná o zcela nesmyslný koncept a rozhodně této služby nevyužiji,“ zhodnotila projekt například Brňanka Eliška Ziemnioková.

Aktuálně připravuje ministerstvo životního prostředí návrh zákona o zálohách, který by měl legislativně umožnit plošné zálohování PET lahví, plechovek i dalších typů obalů. „Jako zásadní vnímám otevřený přístup celé společnosti a snahu dělat aktivní krok v cíleném nakládání s odpady domácností. Ministerstvo připraví návrh tak, aby všichni účastníci stávajícího systému našli svou roli a zároveň abychom postupně snižovali znečištění životního prostředí,“ nastínil ministr životního prostředí Petr Hladík. Návrh zákona chce vládě předložit do konce letošního roku.