Jižní Morava – Jihomoravané zvolili změnu. Přestože hejtman Michal Hašek dostal tisíce osobních hlasů, ještě víc je těch, kteří ho už ve vedení kraje nechtějí. Sociální demokracie přišla oproti minulým krajským volbám o čtyřicet tisíc hlasů (a víc než polovinu zastupitelů) a vypadá to, že už u krajské vlády nebude. Minimálně ne jako hejtman.

Michal Hašek. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Kvůli tomu, že se do zastupitelstva dostalo rekordních devět uskupení, je situace zdánlivě nepřehledná a možností je hodně. Dle sobotních jednání to však vypadá, že se kraj může vydat stejnou cestou jako jeho největší město Brno: široké koalice uskupení kolem vítěze voleb ANO 2011. A kupodivu se povídá, že hejtmanem by v takovém případě nemusel být jen Bohumil Šimek, ale třeba i lídr druhé nejsilnější strany ve volbách: lidovec Roman Celý.