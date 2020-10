„Dneska se mi jde nějak špatně. Ale volby nemůžu vynechat. Je to moje povinnost. Nejsem spokojený se současnou vládnoucí garniturou, tak to chci při hlasování dát najevo. Podle mého politiky v prvé řadě zajímá jejich plat, obyčejní lidé moc ne,“ hlásil kolem třetí hodiny odpoledne jednadevadesátiletý Antonín Petlach z Blanska.

Volil v prostorách tamního klubu důchodců v ulici Dvorská. Na cestu přes rušnou silnici v centru města se vydal o dvou francouzských holích. Za důchodci v blanenském Senior centru přijela komise s volební urnou. „Epidemie koronaviru nás naštěstí zatím přímo nezasáhla. V karanténě nejsme. Stále ale platí přísná hygienická opatření, roušky, měření teploty a dezinfekce. Naši klienti mohli v klidu odvolit v zázemí naší kaple,“ řekl ředitel zařízení Jiří Charvát.

Krajské volby na jižní Moravě vyhrálo před čtyřmi lety hnutí ANO 2011. Na Blanensku ale skončilo až třetí. Volební vítězství zde patří KDU-ČSL. Lidovci tam získali 19,12 procenta hlasů. Druzí byli sociální demokraté (18,30 procenta) a třetí ANO 2011 dostalo od voličů 17,27 procenta hlasů. Čtvrté místo patřilo komunistům (11,53 procenta), za nimi je ODS (9,52 procenta) a 6,18 procenta hlasů dostali Starostové pro jižní Moravu.

K volbám v nejsevernějším okrese Jihomoravského kraje tehdy přišlo 38,37 procenta voličů. Před osmi lety to bylo skoro o čtyři procenta více. V uplynulém volebním období mělo Blanensko v krajském zastupitelstvu sedm zástupců. Za vítězné ANO 2011 to byl Jan Nečas a Lenka Dražilová, za ODS Jiří Crha, za ČSSD Vít Rajtšlégr, za KDU-ČSL Jaromíra Vítková, za KSČM Stanislav Navrkal a za koalici Svoboda a přímá demokracie a Stran Práv Občanů Jan Hrnčíř.

Necelých sedm procent voličů odevzdalo svůj hlas do pátečních čtyř hodin odpoledne v krajských volbách na jihu Moravy. Nejpilnější jsou zatím voliči v Brně, kde odvolilo už deset procent.

V blanenském kině odvolil lídr jihomoravských komunistů Stanislav Navrkal

V půl sedmé večer odvolil v pátek v blanenském kině lídr jihomoravských komunistů Stanislav Navrkal. Do volební místnosti ho doprovodila manželka. „Chtěli bychom obhájit naši pozici z předchozích voleb. Ale bude to hodně těžké. Osobně si myslím, že se to asi nepodaří. Vlítnou do toho Piráti a nízká volební účast,“ řekl Deník Navrkal. Výsledky hlasování bude společně se stranickými kolegy sledovat v sobotu v Brně. V klubovně krajského úřadu.

Odvoleno už má i lídr jihomoravské SPD Jan Hrnčíř

V pátek krátce před pátou hodinou odpoledne přišel do volební místnosti v základní škole TGM v blanské ulici Rodkovského lídr jihomoravské SPD Jan Hrnčíř. Na místo dorazil ve stylové roušce v barvách české vlajky. „Jsme vlastenecká strana, tak je v tom taková symbolika. Roušku šila kamarádka z blanenského butiku,“ řekl před vstupem do volební místnosti Hrnčíř. A jaký očekává výsledek voleb? „Cílíme na dvouciferné číslo. Věřím, že se to povede. Výsledky voleb budeme v sobotu sledovat v našem štábu s ostatním spolustraníky v brněnském hotelu Avanti,“ dodal Hrnčíř.

Do volebních mísnostní půjčili čističe vzduchu

Roušky a dezinfekce. Při letošních krajských volbách nezbytné vybavení volebních místností. V některých budou i speciální zařízení na čištění vzduchu. Právě tuto vzduchotechniku rozvezl v pátek dopoledne do několika volebních místností v regionu Ondřej Kubíček z Ostrova u Macochy na Blanensku, který ji vyrábí.

V obcích ji půjčil na volby zdarma. „Používá se například na lůžkových odděleních v nemocnicích. Funguje na principu UVC záření a cirkulace vzduchu. Něco na způsob stolní klimatizace ve velikosti počítače. Zabíjí bakterie a viry a zabraňuje jejich množení,“ řekl Deníku muž. Podle něj zařízení snižuje riziko přenosu virových infekcí v uzavřených prostorách. Využít ho v průběhu voleb mohly volební komise například ve Křtinách, Jedovnicích nebo Ostrově u Macochy na Blanensku.